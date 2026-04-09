Mokotów "Wybierz bezpieczne przejście. Twoje życie jest warte więcej niż te kilka minut" Alicja Glinianowicz

Niebezpieczne sytuacje na torach. SKM publikuje film i apeluje Źródło: Warszawska Szybka Kolei Miejska

Codzienność na peronach to często wyścig z czasem. Jednak dla niektórych pasażerów chęć zyskania kilku minut staje się ważniejsza niż własne życie. Szybka Kolej Miejska, chcąc pokazać skalę problemu, opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak grupa osób przebiega przez tory w miejscu niedozwolonym.

SKM publikuje film

Młode osoby zeskakują z peronu wprost na tory. Rzecznik SKM Karol Adamaszek poinformował naszą redakcję, że sytuacja widoczna na nagraniu wydarzyła się na stacji PKP Służewiec. To właśnie tam najczęściej dochodzi do skrajnie niebezpiecznych zachowań - przechodzenia przez tory w miejscu niedozwolonym.

"'Tylko przebiegnę', 'Będzie szybciej', 'Nic nie jedzie'. Te zdania słyszymy zbyt często" - napisali przy opublikowanym nagraniu pracownicy SKM.

Fizyka nie wybacza błędów

Przewoźnik w swoim komunikacie przypomina o prawach fizyki, które czynią takie zachowanie śmiertelnym ryzykiem. Pociąg waży setki ton. Nawet przy natychmiastowej reakcji maszynisty, skład nie jest w stanie zatrzymać się w miejscu.

Szybka Kolei Miejska przypomniała, że mitem jest przekonanie, iż pociąg zawsze słychać z daleka. "Współczesne składy poruszają się znacznie ciszej, niż ci się wydaje" - przyznał przewoźnik.

Przy miejskim zgiełku nagłe pojawienie się pociągu na torach może być dla pieszego całkowitym zaskoczeniem.

"Twoje życie jest warte więcej niż te kilka minut"

SKM wystosowała stanowczy apel. "Skrót przez tory to nie jest oszczędność czasu. To igranie z fizyką, której nie oszukasz" - czytamy w komunikacie.

"Wybierz bezpieczne przejście. Twoje życie jest warte więcej niż te kilka minut" - podsumowano.