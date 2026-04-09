Mokotów

"Wybierz bezpieczne przejście. Twoje życie jest warte więcej niż te kilka minut"

SKM pokazała niebezpieczną sytuację na torach
Niebezpieczne sytuacje na torach. SKM publikuje film i apeluje
Źródło: Warszawska Szybka Kolei Miejska
Szybka Kolej Miejska opublikowała nagranie z monitoringu, które pokazuje skrajnie niebezpieczne zachowanie pasażerów. Na filmie widać grupę osób, która decyduje się na skrócenie sobie drogi przez tory, ignorując zasady bezpieczeństwa. Jest apel przewoźnika.

Codzienność na peronach to często wyścig z czasem. Jednak dla niektórych pasażerów chęć zyskania kilku minut staje się ważniejsza niż własne życie. Szybka Kolej Miejska, chcąc pokazać skalę problemu, opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak grupa osób przebiega przez tory w miejscu niedozwolonym.

Młode osoby zeskakują z peronu wprost na tory. Rzecznik SKM Karol Adamaszek poinformował naszą redakcję, że sytuacja widoczna na nagraniu wydarzyła się na stacji PKP Służewiec. To właśnie tam najczęściej dochodzi do skrajnie niebezpiecznych zachowań - przechodzenia przez tory w miejscu niedozwolonym.

"'Tylko przebiegnę', 'Będzie szybciej', 'Nic nie jedzie'. Te zdania słyszymy zbyt często" - napisali przy opublikowanym nagraniu pracownicy SKM.

Przewoźnik w swoim komunikacie przypomina o prawach fizyki, które czynią takie zachowanie śmiertelnym ryzykiem. Pociąg waży setki ton. Nawet przy natychmiastowej reakcji maszynisty, skład nie jest w stanie zatrzymać się w miejscu.

Szybka Kolei Miejska przypomniała, że mitem jest przekonanie, iż pociąg zawsze słychać z daleka. "Współczesne składy poruszają się znacznie ciszej, niż ci się wydaje" - przyznał przewoźnik.

Przy miejskim zgiełku nagłe pojawienie się pociągu na torach może być dla pieszego całkowitym zaskoczeniem.

SKM wystosowała stanowczy apel. "Skrót przez tory to nie jest oszczędność czasu. To igranie z fizyką, której nie oszukasz" - czytamy w komunikacie.

"Wybierz bezpieczne przejście. Twoje życie jest warte więcej niż te kilka minut" - podsumowano.

Dziadek z wnuczką zginęli na torach. Ostatnia opinia i koniec śledztwa
Dziadek z wnuczką zginęli na torach. Ostatnia opinia i koniec śledztwa

Alicja Glinianowicz
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Został postrzelony podczas próby ucieczki, zmarł w szpitalu. Nowe ustalenia
Okolice
Wypadek na Moście Gdańskim
Uderzyli w bariery na moście. Kierowca twierdził, że zasnął
Śródmieście
Koralowce trafiły do łódzkiego Orientarium
Tysiące żywych koralowców. "Największa próba przemytu w historii"
Włochy
Podejrzany o rozbój tymczasowo aresztowany
Uderzył w twarz i groził śmiercią. Tłumaczył: mogłem to zrobić, ale nic nie pamiętam
Mokotów
Utrudnienia drogowe w miejscowości Rembelszczyzna
Metalowe elementy na jezdni. Autobusy na objazdach
Okolice
Policja znalazła ciało mężczyzny (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleziono zwłoki. Zatrzymania i zarzuty
Okolice
Tablice rejestracyjne zasłonięte gruzem
Zakrył tablice workami z gruzem. Gorzko pożałował
Mokotów
Zaatakował matkę i jej partnera młotkiem
Policja: 19-latek zaatakował młotkiem śpiącą matkę i jej partnera
Żoliborz
Przekonywał że jest w trudnej sytuacji
"Książę z Dubaju" nie miał na paliwo, oferował biżuterię w kolorze złota
Ursynów
Uderzył w bariery i dachował
Samochód roztrzaskany w Konotopie. Służby interweniowały w nocy
Okolice
Od ponad tygodnia z wielu miejsc w Wawrze śmieci nie zostały odebrane
Gorące spotkanie w sprawie wywozu śmieci. Awaria systemu, brak kubłów i sterty odpadów
Artur Węgrzynowicz
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Kierowca z trzema zakazami, pasażerka poszukiwana
Okolice
Po raz czwarty startuje kampania edukacyjna "ZOOstaw, NIE porywaj"
"W 90 procentach te zwierzęta nie potrzebują ludzkiej pomocy"
Praga Północ
Areszt dla podejrzanego o uduszenie 14-latki w Kępnie (zdjęcie ilustracyjne)
Przyszli z maczetą i zaatakowali. Powodem była narodowość ofiar
Okolice
Dziki w Parku Dreszera na warszawskim Mokotowie
"Zabieramy dzikom przestrzeń, a potem mówimy o problemie"
Śródmieście
Kierowca BMW złamał zakaz prowadzenia i miał już wyrok za podobne przestępstwo
Jechali za szybko, ale to nie był ich największy problem
Okolice
Auto na zlikwidowanym parkingu przy stacji kolejowej w Józefowie
Parking zlikwidowali, auto zostało
Dariusz Gałązka
Sztandar 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty przejdzie renowację
Sztandar przetrwał ukryty w bańce, zbierają na jego renowację
Okolice
Ambulans zderzył się z szynobusem
Karetka zderzyła się z szynobusem
Okolice
Zatrzymany mężczyzna
"Policjant" zabrał sejf z gotówką
Ursynów
Dworzec Zachodni otwarty
Kolejarze zamykają kładkę na Dworcu Zachodnim
Wola
Policyjny Black Hawk nad budynkiem w Warszawie
70 policjantów, Black Hawk i antyterroryści w akcji. Nowe informacje
Wola
Zatrzymania w sprawie oszustw typu BEC
Przeszukali 15 miejsc, zatrzymali 13 osób
Okolice
Pożar hali pod Czosnowem
Spłonęła hala magazynowa pod Warszawą
Okolice
Gala z okazji "Mazowieckich Obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego"
"Adam Struzik chroni swoich". Chcą kontroli umów w urzędzie
Śródmieście
Szpital im. K. Jonschera w Poznaniu
Trafił w ciężkim stanie do szpitala. Nie żyje pięciomiesięczny chłopiec
TVN24
Poszukiwany za zabójstwo 46-latek zatrzymany
Zadzwoniła po pomoc, dostała cios nożem w plecy. Wyrok
Okolice
Śmierć ciężarnej w szpitalu przy Madalińskiego
Policja w szpitalu przy Madalińskiego
Jakub Stachowiak
Pożar w miejscowości Nowy Wilków
Pożar przyczepy kempingowej. Jedna osoba nie żyje
Okolice
W samochodzie podejrzanego znaleziono pistolet na kulki
Pokłócił się z właścicielem baru. Wyciągnął pistolet na kulki
Wawer
