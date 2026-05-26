Mokotów Nie chciał wyjść z autobusu, wybił szybę. Okazało się, że był poszukiwany Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Wybita szyba w autobusie Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa II

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Mokotowscy policjanci zostali skierowani na interwencję po otrzymaniu informacji dotyczącej agresywnego pasażera autobusu miejskiego.

Funkcjonariusze pojechali pod wskazany adres i ustalili mężczyznę, odpowiadającego rysopisowi podanemu w zgłoszeniu.

Nie chciał wyjść, wybił szybę

"Jak wynikało z relacji świadków oraz kierowcy autobusu, po zakończeniu kursu jeden z pasażerów odmówił opuszczenia pojazdu i zaczął zachowywać się agresywnie wobec kierowcy. Mężczyzna używał wobec niego wulgarnych słów i obelg, a następnie uderzał pięściami w szybę autobusu, doprowadzając do jej wybicia" - opisała asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że straty związane z uszkodzeniem pojazdu wyniosły około 2000 złotych.

Procenty i dodatkowy problem

Policjanci zatrzymali mężczyznę. "W trakcie interwencji mężczyzna nadal zachowywał się agresywnie oraz znieważał policjantów. Badanie stanu trzeźwości wykazało ponad dwa promile alkoholu w jego organizmie" - poinformowała Haberska.

Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że zatrzymany 59-latek jest osobą poszukiwaną przez sąd w celu odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna został osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Kolejnego dnia policjanci przedstawili mu zarzuty dotyczące uszkodzenia mienia oraz znieważenia funkcjonariuszy publicznych. Za popełnione przestępstwa może mu grozić kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów.

Przeczytaj także: Znikały klimatyzatory. "Doskonale znał sposób demontażu"

Moment kradzieży klimatyzatora Źródło: KPP Piaseczno