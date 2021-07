Znów awantura o plac zabaw w Dolince Służewieckiej. Tym razem poszło o wygląd zabawek

To jednak urzędników nie powstrzymało. Budowa posuwa się do przodu, a w ubiegłym tygodniu na terenie pojawiły się zabawki. "Plac zabaw ma charakter naturalny – nie znajdą się tutaj żadne sztuczne materiały i nawierzchnie, wyposażenie oraz urządzenia zabawowe wykonane będą z drewna" - zachwalali wcześniej urzędnicy.

"Elementy grozy, tragedii, dramatu, horroru... Mogą śnić się po nocach dorosłym, a co dopiero dzieciom! Kto widział cielaka mniejszego od bobra, a bobra rozmiarów nieproporcjonalnego łabędzia?" - pytała Małgorzata. Odpowiedziała jej Agnieszka: "Czym skorupka za młodu... dziwi nas wszechobecna brzydota i hmm kontrowersyjny gust. Takie brzdące np. z Włoch, jak się napatrzą, to mają najpiękniejsze wzornictwo świata, a my sztuczne łabądki, czy co tam to jest".