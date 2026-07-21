Mokotów Narkotyki warte 300 tysięcy złotych w aucie i mieszkaniu pseudokibica Oprac. Katarzyna Kędra |

Mężczyzna został zatrzymany i przedstawiono mu zarzuty Źródło wideo: KSP Źródło zdj. gł.: KSP

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Mężczyzna został zatrzymany na jednej z ulic warszawskiego Mokotowa.

"W aucie, którym się poruszał, funkcjonariusze znaleźli dwa pakiety hermetycznie zapakowanej marihuany o łącznej wadze ponad sześciu kilogramów. Czarnorynkowa wartość przejętych narkotyków to około 300 tysięcy złotych. W mieszkaniu użytkowanym przez 38-latka policjanci odkryli środki odurzające, a także zgrzewarkę i dowód osobisty innej osoby, które zostały zabezpieczone. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu" - przekazał młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Policjanci znaleźli u mężczyzny ponad sześć kilogramów narkotyków Policjanci znaleźli u mężczyzny ponad sześć kilogramów narkotyków Źródło zdjęcia: KSP Policjanci znaleźli u mężczyzny ponad sześć kilogramów narkotyków Źródło zdjęcia: KSP Policjanci znaleźli u mężczyzny ponad sześć kilogramów narkotyków Źródło zdjęcia: KSP

Trzy zarzuty i trzy miesiące aresztu

Następnego dnia mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów, gdzie usłyszał trzy zarzuty.

"Najpoważniejszy z nich dotyczył czynienia przygotowań do wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających poprzez ich transportowanie. Za to przestępstwo będzie odpowiadał w warunkach recydywy, ponieważ w przeszłości odbywał wyrok za podobne przestępstwo. 38-latek podejrzany jest również o posiadanie marihuany w użytkowanym mieszkaniu oraz ukrywanie dowodu osobistego należącego do innej osoby" - wymienił młodszy aspirant Śniadała.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratora i zastosował wobec 38-latka tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.