Napadli go na ulicy, przecięli ucho nożyczkami. Pomoc przyszła szybko i była skuteczna

Na Mokotowie dwóch mężczyzn napadło na 20-latka. Jak podała policja, pobili go i próbowali okraść. Z pomocą przyszedł obywatel Gruzji, który akurat przejeżdżał obok. Według świadków, powalił obu napastników, serwując każdemu po jednym ciosie, po czym odjechał.

- W pewnym momencie na drodze stanęło mu dwóch mężczyzn. Od początku byli agresywni, pytali, czy ma pieniądze. Chwilę po tym pokrzywdzony został uderzony od tyłu w głowę i stracił przytomność. Kiedy się ocknął, siedział na nim młodszy z napastników. Miał w ręku nożyczki i kazał mu oddać pieniądze. Pokrzywdzony mówił, że ich nie ma i prosił, żeby go wypuścić. Wtedy 24-latek przeciął mu ucho nożyczkami - opisuje przebieg zdarzenia Koniuszy.

Jak dodaje, sytuację zauważył kierowca opla, który postanowił stanąć w obronie poszkodowanego. - Według świadków, mężczyzna zatrzymał się i nakazał napastnikom zaprzestać bić pokrzywdzonego. Ci rzucili się na niego, chcąc go pobić. W związku z czym jednym ciosem najpierw powalił napastnika z nożyczkami, a drugim 45-latka. Obaj padli na ziemię. Mężczyzna pomógł pozbierać się 20-latkowi, podał mu markowe buty, które napastnicy zdążyli mu zdjąć i pojechał dalej. Będący w szoku pokrzywdzony uciekł. Dotarł do mieszkania. Tam został opatrzony przez swoją partnerkę - przekazuje Koniuszy.

Nożyczki, dwa noże, portfel Gruzina

- Przy młodszym podejrzanym policjanci znaleźli nożyczki, nóż kuchenny z 30-centymetrowym ostrzem i portfel należący do pokrzywdzonego oraz portfel z dokumentami obywatela Gruzji. Najprawdopodobniej należał on do mężczyzny, który stanął w obronie pokrzywdzonego. 45-latek natomiast miał miał przy sobie nóż kuchenny - wylicza policjant. I dodaje, że mężczyźni byli nietrzeźwi - mieli po około trzy promile alkoholu w organizmie.