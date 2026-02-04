Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Mokotów

Nieposadzone drzewa leżą na siarczystym mrozie

|
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Mróz trzaska, drzewa czekają (wideo ze stycznia)
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Wykonawca tramwaju do Wilanowa nie wyrobił się z sadzeniem lip drobnolistnych przed falą mrozów. Czy niskie temperatury nie zabiją czekających na zasadzenie drzew?

Do końca ubiegłego roku miały zakończyć się wszystkie prace przy tramwaju do Wilanowa. Choć linia została otworzona z opóźnieniem pod koniec października 2024 roku, to na prace wykończeniowe, chodniki i zieleń wykonawca dostał jeszcze rok. Ale i tak nie zdążył. Przy Sobieskiego na wysokości Beethovena wciąż leży około 20 drzew, które nie zostały zasadzone przed nastaniem wielkich mrozów. Rząd lip drobnolistnych ma znajdować się między torowiskiem a jezdnią.

Przyszedł mróz, spadł śnieg, a oni sadzą drzewa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przyszedł mróz, spadł śnieg, a oni sadzą drzewa

Śródmieście

Drzewa zabezpieczone workami i korą

- Kontrakt nie został rozliczony, a zieleń traktowana jest jako roboty zaległe - przyznaje Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich. - Dokończenie nasadzeń uniemożliwiają w tej chwili warunki pogodowe. Ponadto w zeszłym roku nie odebraliśmy wadliwej partii drzew, co wiązało się z koniecznością zamówienia przez wykonawcę nowej partii drzew, a tym samym wydłużenia całego procesu nasadzeń. Wymagane są odpowiednio duże egzemplarze drzew - nie są to produkty dostępne od ręki w szkółkach - wyjaśnia.

Czy drzewa, które od kilku tygodni leżą w kilkunastostopniowych mrozach, mają szansę się przyjąć? Czy jest sens je sadzić, czy Budimex będzie skazany na zamówienie kolejnych? - Za zabezpieczenie drzew odpowiada wykonawca. Te drzewa przyjechały na budowę już będąc w stanie spoczynku, a przed nastaniem mrozów ich bryły zostały okryte workami jutowymi i kilkunastocentymetrową warstwą kory. Po opadach śniegu zyskały jeszcze kolejne centymetry okrycia i zabezpieczenia przed mrozami – tłumaczy Urbanowicz.

Przedstawiciel tramwajarzy przypomina, że zgodnie z kontraktem drzewa są objęte pięcioletnią gwarancją, w tym okresie za ich utrzymanie odpowiadać będzie wykonawca. - Jeśli coś się nie przyjmie, to wykonawca będzie musiał wymienić na własny koszt, w ramach zobowiązań gwarancyjnych - dodaje Witold Urbanowicz.

Nie zdążyli z sadzeniem przed mrozami
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Wykonawca: system korzeniowy jest chroniony

Karolina Grzeszczyk z Działu Komunikacji i Marketingu Budimexu jest dobrej myśli. Zapewnia, że za nasadzenia odpowiadają doświadczeni ogrodnicy. - Już na etapie przygotowania drzew w szkółkach, z myślą o sadzeniach realizowanych w okresie późnojesiennym, bryły korzeniowe zostały zabezpieczone dodatkową warstwą juty. Po dostarczeniu drzew na teren inwestycji, w związku z prognozowanymi spadkami temperatur, wykonawca - zgodnie z dobrymi praktykami szkółkarskimi - dodatkowo zabezpieczył bryły korzeniowe grubą warstwą kory ogrodniczej. Zastosowane zabezpieczenia skutecznie chronią system korzeniowy drzew przed negatywnym wpływem niskich temperatur do momentu ich posadzenia. W związku z tym nie ma podstaw, by zakładać, że warunki atmosferyczne wpłyną negatywnie na przyjęcie się drzew – zapewnia Grzeszczyk.

Budimex nieco inaczej widzi kwestie kontraktowe: nie jako zaległość, a "prace dodatkowe", nieobjęte pierwotnym zakresem umowy. - Prace te są realizowane i będą kontynuowane w 2026 roku. W praktyce oznacza to, że mimo formalnego zakończenia kontraktu, na terenie inwestycji są jeszcze prowadzone prace uzupełniające - zapowiada.

Budują ścieżki, programują zieloną falę

Wzdłuż linii do Wilanowa są także uzupełniane chodniki i ścieżki rowerowe, ale to już nie jest działka Budimexu. Za tę inwestycję odpowiada firma Efekt, pracująca na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich.

Sami tramwajarze przez kilka miesięcy będą jeszcze korygować ustawienia sygnalizacji, by na każdym skrzyżowaniu tramwaje miały zieloną falę. Jak mówił niedawno prezes spółki, to "mrówcza praca". Dopiero, gdy uda się zaprogramować wszystkie sygnalizatory tak, by składy miały priorytet, linia uzyska pełną efektywność i optymalny czas przejazdu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Drogowcy dosztukują to, co pominęli tramwajarze

Drogowcy dosztukują to, co pominęli tramwajarze

Piotr Bakalarski
Jest zielone torowisko, na zieloną falę jeszcze poczekamy

Jest zielone torowisko, na zieloną falę jeszcze poczekamy

Piotr Bakalarski

Autorka/Autor: Piotr Bakalarski

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
DrzewaInwestycje w Warszawie
Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Dziennikarz i wydawca tvn24.pl
Czytaj także:
Kobieta wyrzuciła pieniądze przez okno (zdjęcie ilustracyjne)
Oszukiwał i wyłudzał pieniądze. Jedną z ofiar była wdowa po zmarłym w wypadku
Okolice
Odzyskane przez policjantów samochody
Luksusowe auta skradziono w Warszawie, trafiły na Litwę
Ursynów
Awaria ciepłownicza we Włochach
Pół tysiąca budynków bez dostaw ciepła. Pękła rura zasilająca Ursus
Ursus
Kobieta zaatakowała ratowników medycznych
"Uderzyła głową o stół. Rana obficie krwawiła". Ugryzła ratownika, kopnęła policjanta
Okolice
Policyjna interwencja (zdj. ilus)
Para raniona ostrym narzędziem. Kobieta nie żyje, jej były partner zatrzymany
Praga Północ
Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Podczas transmisji na żywo sprzedawali podróbki. Przerwało ją wejście służb
Okolice
Zatrzymania w sprawie podrobionych recept (zdj. ilustracyjne)
Ginekolog, psychiatra i internista podejrzani o wystawianie recept dla gangu
Okolice
Jedno z aut dachowało
Kosmetyczne zmiany na Grochowskiej. Wiceburmistrz: nie można jej zawęzić na wypadek wojny
Piotr Bakalarski
Zderzenie na autostradzie A2
Zaśnieżona A2, prosta zmiana pasa, poślizg i wypadek. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Śmiertelne potrącenie dziecka na Pradze
Tramwaj przeciągnął 4-latka kilkaset metrów, dziecko zmarło. Koniec procesu motorniczego
Praga Północ
Pies w schronisku
Kierowniczka schroniska zrezygnowała przez "falę hejtu"
Okolice
Tabliczka z mapą WC
Niebieskie lub brązowe. Wskażą najbliższą toaletę
Śródmieście
Sławomir Nowak
Prawomocna decyzja sądu w sprawie Nowaka
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Chyliny
Trzy osoby zginęły w drodze na dializy. Śledztwo prokuratury
Okolice
Policjanci interweniowali w lokalu z nielegalnymi automatami
Rozbój w lokalu z automatami. Sprawcy użyli miotacza gazu
Okolice
Z noclegowni można korzystać razem z czworonogiem
"Uratował mi życie". Nie chcą rozstawać się z czworonożnymi przyjaciółmi, by móc spać w noclegowni
Śródmieście
Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa pociągi SKM pokonał mróz
Komunikacja
Szkoła (zdjęcie ilustracyjne)
Ponad 200 szkół na Mazowszu odwołało lekcje
Śródmieście
Lotnisko Chopina, Lotniskowa Straż Pożarna
Incydent podczas załadunku śmieci na Lotnisku Chopina
Włochy
Awarie wodociągowe w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Oblodzony przystanek i jezdnia po pęknięciu rury. Awarie po mroźnej nocy
Bielany
Silny mróz
Tu mróz wciąż będzie groźny. IMGW ostrzega
METEO
Prace wodociągowców na Wisłostradzie
Awaria magistrali, wodociągowcy zajęli dwa pasy Wisłostrady
Śródmieście
Utrudnienia na rondzie Wiatraczna
Komunikacyjny dramat na rondzie Wiatraczna
Praga Południe
Pożar w hali produkcyjnej w Błoniu
Pożar chłodni przy hali produkcyjnej w Błoniu
Okolice
Wykolejenie pociągu towarowego w powiecie piaseczyńskim
Wykolejenie pociągu towarowego pod Warszawą. Jest wstępna przyczyna
TVN24
Korek po zderzeniu na trasie S2
Zderzenie na S2. Drogowcy dozowali wjazd do tunelu
Ursynów
Zalegający śnieg na chodnikach i parkingach najbardziej utrudnia funkcjonowanie osobom niewidomym oraz poruszającym się na wózkach i o kulach
Nastolatka po kłótni wybiegła w nocy na mróz bez butów i kurtki
Namioty grzewcze będą działać całą dobę
Ogrzewane namioty z ciepłymi napojami dostępne całą dobę
Śródmieście
Wypadek w Michałowie i reanimacja kierowcy (zdjęcie lustracyjne)
Jego samochód wypadł z drogi, kierowca nie przeżył
Okolice
Noworodek w szafce, zarzuty dla matki i dwóch krewnych (zdj. ilustracyjne)
Noworodek ukryty w szafce. Zarzut dla matki i dwóch krewnych
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki