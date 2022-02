Seniorki atakowane gazem traciły torebki. Podejrzany wpadł na szpitalnej izbie przyjęć

Na Mokotowie zatrzymany został nastolatek podejrzany o rozboje na seniorkach. Zdaniem śledczych, podbiegał do kobiet na ulicy, popychał je, pryskał gazem po oczach i wyrywał torebki. Policjanci namierzyli go na izbie przyjęć jednego z dzielnicowych szpitali. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Policjanci znaleźli 19-latka na izbie przyjęć

Pierwsze kroki policjanci skierowali do miejsca pobytu nastolatka. Zastali tam jego partnerkę i usłyszeli od niej, że chłopak nie wrócił na noc do domu. - W wyniku przeszukania w jego pokoju funkcjonariusze znaleźli dokumenty oraz karty bankomatowe należące do jednej z pokrzywdzonych - informuje Koniuszy.

Później funkcjonariusze dowiedzieli się, że 19-latek źle się poczuł i trafił na izbę przyjęć jednego z mokotowskich szpitali. To tam doszło do jego zatrzymania. Koniuszy wyjaśnia, że jego dolegliwość nie była na tyle poważna, by stała na przeszkodzie ujęciu nastolatka. Najpierw trafił do policyjnej celi na komendzie, a kolejnego dnia funkcjonariusze przewieźli go do prokuratury, gdzie zostały mu przedstawione zarzuty kilku rozbojów i kradzieży. Policjanci i prokurator wnioskowali do sądu o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu. Ich wniosek został przychylnie rozpatrzony.