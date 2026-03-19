Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Mokotów

"Zatrudnili" Lucka, ma jedno zadanie

Myszołowiec towarzyski (łac. Parabuteo unicinctus)
Myszołowy chronią gdańskie zajezdnie przed gołębiami. Patrolują je dwa razy w tygodniu
Źródło: GAiT
Myszołowiec towarzyski Lucek płoszy mewy, które rozpanoszyły się na osiedlu Stegny Południowe. Ma już doświadczenie. Wcześniej przepłoszył gołębie w parku w Legionowie.

Osiedle Stegny Południowe poinformowało w mediach społecznościowych, że rozpoczyna się walka z koloniami mew, które opanowały osiedle. Dotyczy to głównie budynków przy ulicy Św. Bonifacego i Egejskiej.

Mieszkańcy skarżyli się na ptaki, które uprzykrzały im życie. Ratunkiem ma być Lucek. Nie będzie, jak przekazało osiedle, polować na mewy, wystarczy sama jego obecność. Sezon na budowę gniazd u mew jeszcze się nie zaczął, mogą one zatem przenieść się bezpiecznie w inne miejsce. Drapieżnik będzie "pracował" na osiedlu do czerwca.

Odstraszył gołębie

To nie pierwsze takie zadanie Lucka. W ubiegłym roku został "zatrudniony" przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo", by walczyć z plagą gołębi w miejscowym parku. Akcja zakończyła się sukcesem.

- Lucek to myszołowiec towarzyski, znany również jako jastrząb Harri. Ten amerykański gatunek świetnie sprawdza się w sokolnictwie na całym świecie. Jest chyba najbardziej popularnym gatunkiem z rodziny jastrzębiowatych, bo są to ptaki, które bardzo chętnie współpracują z człowiekiem i bardzo łatwo adaptują się do nietypowych miejsc i sytuacji. Bardzo szybko się oswajają na przykład z samochodami czy psami i innymi ludźmi - opowiadała wtedy sokolniczka Katarzyna Załoga.

Ptaki te mogą pracować też w budynkach, gdyż dla nich naturalne jest chodzenie np. po belkach.

Myszołowce tworzą stada rodzinne liczące do siedmiu osobników, co jest ewenementem wśród ptaków drapieżnych. Młode mogą przebywać w obrębie stada do trzech lat. Oprócz polowań, podczas których członkowie stada ściśle ze sobą współpracują, zaobserwowano u tych ptaków pomoc młodszych osobników w odchowie piskląt.

Opracowała Alicja Glinianowicz

"Ze stoickim spokojem pozwolił umieścić się w transporterze"
"Ze stoickim spokojem pozwolił umieścić się w transporterze"

Targówek
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: prochym/AdobeStock

Udostępnij:
Tagi:
zwierzętazwierzęta w mieścieWarszawa
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

