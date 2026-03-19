"Zatrudnili" Lucka, ma jedno zadanie

Myszołowy chronią gdańskie zajezdnie przed gołębiami. Patrolują je dwa razy w tygodniu

Osiedle Stegny Południowe poinformowało w mediach społecznościowych, że rozpoczyna się walka z koloniami mew, które opanowały osiedle. Dotyczy to głównie budynków przy ulicy Św. Bonifacego i Egejskiej.

Mieszkańcy skarżyli się na ptaki, które uprzykrzały im życie. Ratunkiem ma być Lucek. Nie będzie, jak przekazało osiedle, polować na mewy, wystarczy sama jego obecność. Sezon na budowę gniazd u mew jeszcze się nie zaczął, mogą one zatem przenieść się bezpiecznie w inne miejsce. Drapieżnik będzie "pracował" na osiedlu do czerwca.

Odstraszył gołębie

To nie pierwsze takie zadanie Lucka. W ubiegłym roku został "zatrudniony" przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo", by walczyć z plagą gołębi w miejscowym parku. Akcja zakończyła się sukcesem.

- Lucek to myszołowiec towarzyski, znany również jako jastrząb Harri. Ten amerykański gatunek świetnie sprawdza się w sokolnictwie na całym świecie. Jest chyba najbardziej popularnym gatunkiem z rodziny jastrzębiowatych, bo są to ptaki, które bardzo chętnie współpracują z człowiekiem i bardzo łatwo adaptują się do nietypowych miejsc i sytuacji. Bardzo szybko się oswajają na przykład z samochodami czy psami i innymi ludźmi - opowiadała wtedy sokolniczka Katarzyna Załoga.

Ptaki te mogą pracować też w budynkach, gdyż dla nich naturalne jest chodzenie np. po belkach.

Myszołowce tworzą stada rodzinne liczące do siedmiu osobników, co jest ewenementem wśród ptaków drapieżnych. Młode mogą przebywać w obrębie stada do trzech lat. Oprócz polowań, podczas których członkowie stada ściśle ze sobą współpracują, zaobserwowano u tych ptaków pomoc młodszych osobników w odchowie piskląt.

Opracowała Alicja Glinianowicz

