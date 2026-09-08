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Mokotów

Podawali się za bank i prosili o kody, on wypłacał cudze pieniądze. Wpadł przy bankomacie

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Policjanci zatrzymali go przy bankomacie
Nowe oszustwo cyberprzestępców - BLIK
Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa II
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Wypłacał pieniądze przy jednym z bankomatów na Mokotowie i już szukał kolejnych. Gotówkę zdobywał dzięki kodom BLIK od osób przekonanych, że rozmawiają z pracownikami banku. 25-latek został zatrzymany i usłyszał cztery zarzuty związane z oszustwem.

Najpierw policjanci dowiedzieli się, że przy jednym z bankomatów na warszawskim Mokotowie może przebywać mężczyzna wypłacający pieniądze pochodzące z przestępstwa. Rozpoczęli obserwację. Ich uwagę zwrócił młody mężczyzna odpowiadający rysopisowi, który nerwowo się rozglądał, przeliczał gotówkę, a następnie schował ją do plecaka i odjechał taksówką.

Podawali się za pracowników banku

"Funkcjonariusze nie stracili go z pola widzenia. Dyskretnie pojechali za pojazdem, a następnie obserwowali, jak 25-latek kieruje się do kolejnych bankomatów. Kiedy dokonał następnej wypłaty, policjanci wkroczyli do działania i zatrzymali go na gorącym uczynku. Podczas przeszukania zabezpieczyli telefon oraz 7300 złotych" - poinformowała rzeczniczka mokotowskiej policji aspirant sztabowy Marta Haberska.

Policjanci zatrzymali mężczyznę przy bankomacie
Policjanci zatrzymali mężczyznę przy bankomacie
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II

Następnie policjanci ustalili, że zatrzymany otrzymywał za pośrednictwem komunikatora kody umożliwiające wypłatę gotówki, a następnie przekazywał pieniądze kolejnym osobom. "Pokrzywdzeni byli wcześniej wprowadzani w błąd przez sprawców podających się między innymi za pracowników banków" - wyjaśniła rzeczniczka.

Zarzuty i areszt dla 25-latka

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 25-latkowi z Ukrainy czterech zarzutów oszustwa dotyczących wypłaty łącznie 6300 złotych na szkodę kilku osób. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Przestępczość w WarszawiePolicja
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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