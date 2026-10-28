Mokotów Dziewięć listów gończych i jeden fałszywy alarm. Jak wpadł poszukiwany 38-latek Oprac. Alicja Glinianowicz |

Poszukiwany dziewięcioma listami gończymi oraz nakazem doprowadzenia zatrzymany Źródło wideo: KRP Warszawa II Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa II

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Do interwencji doszło w jednym z mieszkań na warszawskim Mokotowie. "Policjanci pojechali pod wskazany adres po zgłoszeniu dotyczącym awantury. Na miejscu przeprowadzili rozmowy z obecnymi osobami i sprawdzili je w policyjnych systemach. Nie ujawnili śladów przemocy ani nie potwierdzili, by zgłoszenie dotyczyło przestępstwa" - podała asp. szt. Marta Haberska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Dziewięć listów gończych

Okazało się jednak, że jeden ze znajdujących się w mieszkaniu mężczyzn jest poszukiwany na podstawie dziewięciu listów gończych oraz nakazu doprowadzenia. Orzeczone kary dotyczą m.in. uchylania się od płacenia alimentów, kradzieży z włamaniem oraz przywłaszczenia.

38-latek został zatrzymany i trafił do zakładu karnego. Mężczyzna ma do odbycia łączną karę ponad pięciu lat więzienia.