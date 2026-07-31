Mokotów Przyszedł z bukietem, podał hasło. Kobieta straciła ponad 400 tysięcy Oprac. Katarzyna Kędra |

Policjanci podejrzewają, że mężczyzna mógł oszukać więcej osób Źródło wideo: KRP Warszawa II Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa II

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Policjanci z Mokotowa ustalili, że w dzielnicy ma dojść do przekazania znacznej kwoty pieniędzy osobie podającej się za kuriera firmy inwestycyjnej.

Była manipulowana od kilku tygodni

W wyznaczonym miejscu zauważyli kobietę oczekującą z torbą. Kilkadziesiąt minut później podszedł do niej młody mężczyzna, który wręczył jej bukiet kwiatów, podał hasło, a następnie odebrał pakunek. W tej samej chwili funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę.

"Jak ustalili śledczy, pokrzywdzona od kilku tygodni była manipulowana przez osoby podszywające się pod doradców inwestycyjnych. Kobieta, przekonana o inwestowaniu środków finansowych za pośrednictwem internetowej platformy, sukcesywnie przekazywała gotówkę i środki za pomocą kodów. Łącznie straciła ponad 402 tysiące złotych, a zatrzymany mężczyzna miał odebrać od niej pieniądze co najmniej dwukrotnie. Dzięki działaniom policjantów nie doszło już do przekazania kolejnych 320 tysięcy złotych" - przekazała w komunikacie aspirant sztabowy Marta Haberska, oficer prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Policjanci zatrzymali 27-latka podejrzanego o oszustwa Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II

Tego samego dnia policjanci przeszukali mieszkanie zatrzymanego. "Zabezpieczyli tam 76 tysięcy złotych w gotówce, telefony komórkowe oraz inne przedmioty mogące mieć związek z przestępczym procederem. W toku czynności mężczyzna przyznał, że odbierał przesyłki z pieniędzmi na polecenie osób kontaktujących się z nim za pośrednictwem komunikatora internetowego" - opisała policjantka.

Pieniądze znalezione w mieszkaniu zatrzymanego Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II

Może mieć związek z innymi oszustwami

Ustalono, że zatrzymany może mieć związek z innym oszustwem metodą "na inwestycję", do którego doszło w Stargardzie. Tam pokrzywdzona przekazała oszustom 200 tysięcy złotych.

"Na wniosek Prokuratury Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zastosował wobec 27-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mężczyźnie może grozić do 8 lat pozbawienia wolności. Śledztwo prowadzone przez Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną ma charakter rozwojowy" - podsumowała aspirant sztabowy Haberska.

Policjanci zatrzymali 27-latka podejrzanego o oszustwa Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II