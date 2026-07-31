Logo TVN Warszawa
Warszawa
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Mokotów

Przyszedł z bukietem, podał hasło. Kobieta straciła ponad 400 tysięcy

|
Policjanci zatrzymali 27-latka podejrzanego o oszustwa
Policjanci podejrzewają, że mężczyzna mógł oszukać więcej osób
Źródło wideo: KRP Warszawa II
Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa II
Przyszedł z bukietem kwiatów i podał ustalone wcześniej hasło. W ten sposób kurier odebrał od zmanipulowanej przez "doradców finansowych" kobiety ponad 300 tysięcy złotych. Chwilę później został zatrzymany. Poszkodowana straciła wcześniej ponad 400 tysięcy złotych.

Policjanci z Mokotowa ustalili, że w dzielnicy ma dojść do przekazania znacznej kwoty pieniędzy osobie podającej się za kuriera firmy inwestycyjnej.

Była manipulowana od kilku tygodni

W wyznaczonym miejscu zauważyli kobietę oczekującą z torbą. Kilkadziesiąt minut później podszedł do niej młody mężczyzna, który wręczył jej bukiet kwiatów, podał hasło, a następnie odebrał pakunek. W tej samej chwili funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę.

"Jak ustalili śledczy, pokrzywdzona od kilku tygodni była manipulowana przez osoby podszywające się pod doradców inwestycyjnych. Kobieta, przekonana o inwestowaniu środków finansowych za pośrednictwem internetowej platformy, sukcesywnie przekazywała gotówkę i środki za pomocą kodów. Łącznie straciła ponad 402 tysiące złotych, a zatrzymany mężczyzna miał odebrać od niej pieniądze co najmniej dwukrotnie. Dzięki działaniom policjantów nie doszło już do przekazania kolejnych 320 tysięcy złotych" - przekazała w komunikacie aspirant sztabowy Marta Haberska, oficer prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Policjanci zatrzymali 27-latka podejrzanego o oszustwa
Policjanci zatrzymali 27-latka podejrzanego o oszustwa
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II

Tego samego dnia policjanci przeszukali mieszkanie zatrzymanego. "Zabezpieczyli tam 76 tysięcy złotych w gotówce, telefony komórkowe oraz inne przedmioty mogące mieć związek z przestępczym procederem. W toku czynności mężczyzna przyznał, że odbierał przesyłki z pieniędzmi na polecenie osób kontaktujących się z nim za pośrednictwem komunikatora internetowego" - opisała policjantka.

Pieniądze znalezione w mieszkaniu zatrzymanego
Pieniądze znalezione w mieszkaniu zatrzymanego
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II

Może mieć związek z innymi oszustwami

Ustalono, że zatrzymany może mieć związek z innym oszustwem metodą "na inwestycję", do którego doszło w Stargardzie. Tam pokrzywdzona przekazała oszustom 200 tysięcy złotych.

"Na wniosek Prokuratury Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zastosował wobec 27-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mężczyźnie może grozić do 8 lat pozbawienia wolności. Śledztwo prowadzone przez Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną ma charakter rozwojowy" - podsumowała aspirant sztabowy Haberska.

Policjanci zatrzymali 27-latka podejrzanego o oszustwa
Policjanci zatrzymali 27-latka podejrzanego o oszustwa
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
43 min
Mateusz Morawiecki
Trzech posłów może jeszcze odejść z PiS? Pojawiają się nowe informacje zza kulis
TVN24
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Przestępczość w WarszawiePolicjaoszustwo
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Tom Rose o bohaterach Powstania Warszawskiego
Mocne słowa ambasadora USA o Polsce i Powstaniu Warszawskim
Śródmieście
Andrzej Poczobut podczas uroczystej Sesji Rady Warszawy
Andrzej Poczobut odebrał wyjątkowe odznaczenie
Śródmieście
Pożar warsztatu na Targówku
Spłonęły salon samochodowy, warsztat i auta klientów. Ustalenia prokuratury
Targówek
Ulica Strażacka - objazd zamkniętego odcinka
Remont przejazdu kolejowego w Rembertowie. Objazdy
Rembertów
Sprzeczka i atak nożem
Brutalny finał awantury na drodze. "Wyjął nóż i zaczął dźgać". Kierowca zatrzymany
Białołęka
Robert Bąkiewicz
Mówił o "chwaście" i "niemieckim pachołku". Bąkiewicz oskarżony
Śródmieście
Kierowca przewoził pasażera siedzącego na pniu drewna
Zatrzymali kierowcę za wykroczenie. Tak wyglądał "fotel" pasażera
Okolice
Powstanie Warszawskie
Sejm był jednogłośny. "Z głębokim wzruszeniem i szacunkiem"
Śródmieście
Znęcał się nad rodzicami i kradł
Odpowie za znęcanie się nad rodzicami i kradzieże
Okolice
Wiceburmistrz Ochoty podała się do dymisji
Wiceburmistrzyni Ochoty podała się do dymisji
Ochota
Podejrzana o oszustwo wynajmowała mieszkanie kilku osobom jednocześnie (zdjęcie ilustracyjne)
Kontakt się urywał, gdy wpłacili zaliczkę
Bielany
Muzeum Powstania Warszawskiego
Msza, marsz, spektakl i koncert
Wola
W rejonie torowiska w Ursusie znaleziono nieprzytomnego 16-latka (zdjęcie ilustracyjne)
"Zachowywał abstynencję, ale miał imieniny". Grozi mu 12 lat więzienia
Okolice
Trwa remont Elizeum
Osuszają jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Warszawie
Śródmieście
Mężczyzna, mimo odebranych uprawnień i tego, że jeździ po alkoholu, wciąż wyjeżdża na ulice i powoduje kolejne wypadki
Mieszkańcy bali się tragedii. Sami zatrzymali drogowego recydywistę
"Uwaga!" TVN
Strażnicy miejscy skontrolowali pustostan
"Wprowadzał się" do pustostanu, jego partnerka już tam była
Praga Południe
Śmiertelne potrącenie w miejscowości Sokolniki
Mężczyzna zginął pod kołami ciągnika
Okolice
Policja zatrzymała agresora i odizolowała go od rodziny (zdj. ilustracyjne)
Dziewięciolatek w nocy na ulicy poprosił o pomoc
Okolice
Potrącenie rowerzysty przy ulicy Sokola (zdjęcie ilustracyjne)
Rowerzysta potrącony na przejściu dla pieszych
Praga Południe
Ratusz ogranicza koszenie traw
Nie będą kosić trawników
Śródmieście
Utrudnienia na trasie S7 w rejonie Michałówka
Na S7 ładunek wysypał się z tira
Okolice
Zbierają podpisy pod wnioskiem referendalnym o odwołanie prezydenta Warszawy
Chcą referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego. Zbierają podpisy
Śródmieście
Zakazy parkowania (zdj. ilustracyjne)
Zakazy parkowania i zamknięte ulice w czasie obchodów
Śródmieście
Uderzyła w kilka samochodów i porzuciła rozbite auto
Pijana wracała z imprezy. Uszkodziła zaparkowane auta i motocykl. Uciekła
Targówek
Szpital w Nowym Dworze Mazowieckim
Dyrektor szpitala pod Warszawą odwołany. Jest oświadczenie
Zespół autorów
Artur WęgrzynowiczAlicja GlinianowiczKatarzyna Kędra
Obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Parku Wolności
"Jesteście mądrością współczesnej Polski". Prezydenci spotkali się z powstańcami
Wola
Lekceważył wyroki sądu i wsiadał za kierownicę po alkoholu
Jechał pijany, mimo sądowego zakazu. Sąd nie zgodził się na areszt
Okolice
Funkcjonariusze rozbili ogniwo grupy działającej metodą "na policjanta"
Przekonywał, że jest obserwowana przez grupę przestępczą
Mokotów
Fotoreporter na ulicy Wareckiej, sierpień 1944
Reporterska wędrówka po walczącej Warszawie
Piotr Bakalarski
Aleje Jerozolimskie - remont torowiska
Tramwaje wracają na Grójecką i w Aleje Jerozolimskie. Jest termin
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki