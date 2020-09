Ocieplali budynek, osunęła się na nich ziemia

W trakcie remontu budynku przy ulicy Belgijskiej doszło do wypadku. - Osunęła się ziemia, jedna osoba znajduje się w wykopie pod budynkiem - informowała straż pożarna, która wydobyła robotnika. Drugi wyszedł z dołu o własnych siłach.

Jak mówił około godziny 10.30 Jarosław Dobrzewieński ze straży pożarnej, do wypadku doszło w trakcie prac przy ociepleniu budynku. - Robotnicy zrobili wykop mający na celu przeprowadzenie później izolacji tego budynku na poziomie gruntu. Doszło do wypadku, osunęła się ziemia. Jedna osoba znajduje się w tym wykopie, ma zakleszczone nogi. Trwają prace zmierzające do jej wyciagnięcia - relacjonował strażak.