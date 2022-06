Zajechał drogę innemu kierowcy, wysiadł i otworzył drzwi od jego auta

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy nagrania od pana Wojciecha z Warszawy, który zarejestrował agresję na drodze w stosunku do innego kierowcy. Na nagraniach z przedniego i tylnego wideorejestratora można zobaczyć jak jeden kierowca zajeżdża drogę drugiemu, wysiada z samochodu, podchodzi do auta od strony kierowcy i otwiera drzwi.

"Wydaje mi się, że nie wyciągnął kierowcy z samochodu"

Do zdarzenia doszło w niedzielę przed godziną 21, na ulicy Marynarskiej w Warszawie. - Ten kierowca wyglądał jakby był jakiś pobudzony, wymachiwał rękami. "Siedział" najpierw na zderzaku toyoty. Potem kierowca toyoty mu zjechał, a tamten zajechał mu drogę i wyskoczył do niego z rękami. Poszło chyba o to, że kierowca toyoty jechał przepisowo lewym pasem. Wszyscy tak jechaliśmy, ale tamtemu się oczywiście spieszyło - opowiadał. - Chyba do rękoczynów nie doszło. Wydaje mi się, że nie udało mu się wyciągnąć kierowcy z samochodu, bo potem na kolejnych światłach obaj kierowcy już jechali, więc cała sytuacja mogła trwać kilkadziesiąt sekund - dodał.