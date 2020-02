Policja: sprzedawał kokainę koledze, ten przekazywał ją dalej

Jak podaje policja, 38-letni Krzysztof K. z Mokotowa trudnił się handlem narkotykami od jakiegoś czasu. Mężczyzna był obserwowany. Do swoich klientów jeździł charakterystyczną błękitną skodą z czarnymi felgami. "Towar" miał przechowywać u swojego kolegi - Radosława Ch., który mieszkał kilka ulic dalej.

Jak opisuje policja, w dniu zatrzymania K. przyjechał przed blok kolegi. Po chwili z budynku wyszedł Radosław Ch. i przekazał mu przesyłkę. Obaj natychmiast oddalili się z miejsca transakcji. Ch. skierował się w stronę mieszkania. Na klatce schodowej zaskoczyli go policjanci.

- 38-latek niechętnie, ale zaprosił policjantów do środka. Zarzekał się przy tym, że nie posiada żadnych narkotyków. Mimo tego policjanci dokonali przeszukania, w trakcie którego w szafie znaleźli cztery worki foliowe ze zbrylonym białym proszkiem. Badanie narkotesterem potwierdziło, że to kokaina. Gospodarz mieszkania przyznał, że jedną taką torebkę przekazał swojemu koledze, jeżdżącemu błękitną skodą. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu - relacjonuje Robert Koniuszy, rzecznik mokotowskiej policji.