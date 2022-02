Policja: ukradzione telefony zastawili w lombardzie, laptopa wcisnęli w wyrwę i przykryli kamieniem

Wcisnęli laptopa pod wyrwę i przykryli kamieniem

Żaden ze współlokatorów 22-latka nie przyznawał się do współudziału we włamaniu, dlatego policjanci zatrzymali wszyscy. - W trakcie czynności prowadzonych w komendzie policji, 17-latek przyznał się do pomocy w przestępstwie 22-latkowi. Wskazał też miejsce ukrycia laptopa. Urządzenie było zabezpieczone hasłem, dlatego też, chcąc się go pozbyć, podejrzani wcisnęli go siłą w wyrwę w ziemi przy Konduktorskiej i przykryli kamieniem - przekazał Koniuszy.