Do sklepu wszedł bez maseczki na twarzy, został upomniany. "Sprawca uderzył 70-latka pięścią w twarz"

Wszedł do sklepu w czasie godzin dla seniorów bez maseczki, na co starszy mężczyzna zwrócił mu uwagę, a sprawca uderzył 70-latka pięścią w twarz - przekazuje policja. I publikuje wizerunek poszukiwanego.

Jak podaje mokotowska policja, do zdarzenia doszło 21 grudnia około godziny 10.50 w jednym z marketów przy ulicy Batorego.

"Kopnął i zagroził, że go znajdzie i zabije"

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że w godzinach przeznaczonych dla seniorów do sklepu wszedł mężczyzna bez maseczki na twarzy, widząc taki stan rzeczy, jeden z klientów zwrócił mężczyźnie uwagę, że brak maseczki jest zagrożeniem dla osób starszych. Sprawca na te słowa uderzył 70-latka pięścią w twarz" - opisuje Robert Koniuszy, rzecznik mokotowskiej policji.

"Kiedy ten odpowiedział, że wezwie policję, sprawca kopnął go i zagroził, że jeśli wezwie policję to go znajdzie i zabije. Pokrzywdzony w wyniku uderzenia w twarz doznał złamania nosa" - dodaje.