W skarpetach i butach skakał po autach. "Oświadczył, że jest nagi, bo brał udział w inscenizacji teatralnej"

W mieszkaniu na stole leżały rozsypany biały proszek

Ze względu na jego skąpe odzienie funkcjonariusze pojechali najpierw z mężczyzną do jego mieszkania, żeby się ubrał. - Drzwi do mieszkania były otwarte na oścież. W salonie na stole rozsypany był biały proszek, a obok leżał zrulowany banknot stuzłotowy. Mężczyzna wyjaśnił, że to narkotyki, które zażył po tym, jak wypił alkohol. Funkcjonariusze zabezpieczyli substancje do badań laboratoryjnych. Wstępne badanie narkotesterem potwierdziło obecność związków psychoaktywnych - informuje rzecznik mokotowskiej komendy.