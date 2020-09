Kradzież w sklepie zabawkowym. "Chciała zmieścić się w kwocie 500 złotych, przekroczyła ją o dziewięć"

W poniedziałek około godziny 21 policjanci dostali wezwanie do sieciowego sklepu w jednej z mokotowskich galerii handlowych. Tam czekali na nich już pracownicy ochrony, kierownik sklepu zabawkowego oraz kobieta. - 30-latka wyszła ze sklepu z akcesoriami dziecięcymi z torbą wypełnioną pudełkami z markowymi zabawkami dla chłopców. Przyznała się do kradzieży i wyjaśniła, że zabawki kradnie na sprzedaż - relacjonuje oficer prasowy mokotowskiej policji Robert Koniuszy.

"Ubolewała nad swoją matematyką"

Jak się okazuje, kobieta orientowała się w przepisach prawa i starała się, aby wartość jej łupów nie przekroczyła 500 złotych. To kwota, od której kradzież przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem. Jak podaje Koniuszy, nie do końca jej to wyszło: - 30-latka ubolewała nad swoją matematyką. Twierdziła, że była przekona, iż wartość zabranych przez nią zabawek nie przekroczy 500 złotych, ponieważ wtedy odpowiedziałaby jedynie za wykroczenia i dostałaby mandat karny.