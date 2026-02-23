Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Mokotów

Mieszkańcy nie chcieli "autostrady" pod oknami. Urzędnicy zmienili plany

|
Ulica Bartycka czeka na przebudowę
Ulica Bartycka czeka na przebudowę
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Urzędnicy przygotowują się do przebudowy ulicy Bartyckiej. To ważna, ale bardzo zaniedbana arteria, która stanowi najkrótszą drogę do centrum z osiedli we wschodniej części Mokotowa. Jeszcze kilka lat temu planowano w jej miejscu przeskalowaną "autostradę", której sprzeciwiali się mieszkańcy. Teraz plan uległ zmianie.

O gruntowny remont Bartyckiej mieszkańcy okolicznych osiedli zabiegają od lat. Łącząca Siekierki z Czerniakowem ulica po każdych większych opadach zamienia się w jezioro. Potrzebna jest budowa kanalizacji deszczowej, ale również nowe chodniki i ścieżka rowerowa. Przymiarki do remontu zaczęto w 2018 roku. Projekt rozbudowy miał być gotowy w roku 2021, ale m.in. pandemia, problemy finansowe i proceduralne spowodowały opóźnienie prac.

Harmonogram przebudowy

Pierwsze konkretne kroki udało się podjąć w 2023 roku. Najpierw Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał porozumienie z warszawskimi wodociągami w zakresie wspólnej realizacji inwestycji. W sierpniu tego samego roku miasto zawarło umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej.

W lutym 2026 roku szefowa SZRM Ewelina Degowska przekazała harmonogram inwestycji. Jeszcze w tym miesiącu drogowcy liczą na pozyskanie decyzji środowiskowej, co umożliwi im wystąpienie w czerwcu o decyzję ZRID. Jak przewidują, dostaną ją w styczniu 2027 roku. Następnie, w trzecim kwartale przyszłego roku, chcą ogłosić przetarg na roboty budowlane. Podpisanie umowy nastąpiłoby do końca roku. Wykonawca dostanie czas na realizację zadania do drugiego lub trzeciego kwartału 2029 roku.

Ulica Bartycka czeka na przebudowę
Ulica Bartycka czeka na przebudowę
Ulica Bartycka czeka na przebudowę
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Ulica Bartycka czeka na przebudowę
Ulica Bartycka czeka na przebudowę
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Ulica Bartycka czeka na przebudowę
Ulica Bartycka czeka na przebudowę
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Ulica Bartycka czeka na przebudowę
Ulica Bartycka czeka na przebudowę
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Ulica Bartycka czeka na przebudowę
Ulica Bartycka czeka na przebudowę
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Mieszkańcy nie chcieli "autostrady"

Podczas pierwszych przygotowań do modernizacji Bartyckiej mieszkańcom zaprezentowano plan, który zakładał budowę, co najmniej dwupasmowej, przeskalowanej ulicy od Czerniakowskiej do Nadrzecznej, niepołączonej z żadną inną dużą ulicą. Mieszkańcy okolicznych osiedli oprotestowali tę wizję. W petycji skierowanej do ówczesnego wiceprezydenta Warszawy odpowiedzialnego za inwestycje drogowe Roberta Soszyńskiego pisali, że nie chcą pod swoimi oknami "autostrady". Ponadto Bartycka w takim kształcie dublowałaby przebiegającą równolegle, kilkaset metrów na południe, monstrualną aleję Polski Walczącej, która łączy Czerniakowską z Trasą Siekierkowską.

Wówczas decyzję o rozbudowie ulicy do dwóch jezdni po dwa pasy w obu kierunkach ratusz motywował zapisami uchwalonego w 2000 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Ulica Bartycka a aleja Polski Walczącej
Ulica Bartycka a aleja Polski Walczącej
Źródło: Google Maps

Zmiana planów

Po latach urzędnicze plany zostały zrewidowane, a skala Bartyckiej po przebudowie nieco okrojona.

- Projekt rozbudowy ulicy Bartyckiej zakłada zróżnicowany przekrój drogi, dostosowany do charakteru poszczególnych odcinków oraz prognozowanego natężenia ruchu - przekazała nam Wioleta Rosłoniec, rzeczniczka prasowa SZRM.

Koncepcja jest taka, aby na odcinku około 1,3 km - od Czerniakowskiej do skrzyżowania z ulicami Ku Wiśle oraz Pułku AK "Waligóra" powstał układ dwujezdniowy z pasem dzielącym o szerokości trzech metrów. W kierunku Czerniakowskiej przewidziano dwa pasy ruchu, natomiast w kierunku przeciwnym jeden. - Zakłada się, że skrajny pas w stronę Czerniakowskiej będzie pełnił funkcję buspasa oraz pasa do obsługi lokalnych dojazdów i relacji skrętnych - zaznaczyła Rosłoniec. I wskazała, że na dalszym odcinku Bartycka będzie miała jedną jezdnię. Od skrzyżowania z ulicami Ku Wiśle i Batalionu AK Bałtyk do Rodzynkowej zaprojektowane zostaną trzy pasy ruchu: dwa w kierunku ul. Czerniakowskiej, w tym jeden przeznaczony dla autobusów. Na ostatnim odcinku od Rodzynkowej do ulicy Gościniec pozostaną dwa pasy ruchu. Dopuszczalna prędkość na całym przebudowanym odcinku to 50 km/h.

- W ramach inwestycji powstaną chodniki o szerokości minimum dwóch metrów, drogi dla rowerów o szerokości minimum dwóch i pół metra, zatoki postojowe, nowe oświetlenie oraz elementy odwodnienia i przebudowana infrastruktura podziemna. W pasie dzielącym przewidziano nasadzenia zieleni wysokiej - wyliczyła Rosłoniec.

29 milionów złotych

Przedstawicielka SZRM dodała też, że równolegle projektowana jest ulica Nadrzeczna, będąca przedłużeniem Bartyckiej. Będzie to droga lokalna z uspokojonym ruchem do 30 km/h, wyniesionymi skrzyżowaniami oraz chodnikami.

- Szacunkowy koszt inwestycji zostanie określony po zakończeniu opracowania dokumentacji projektowej i sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego. Obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa zabezpiecza na realizację robót budowlanych ponad 29 milionów złotych - poinformowała Wioleta Rosłoniec.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Tagi:
Inwestycje w Warszawie
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Straż Graniczna
Pijany awanturował się na lotnisku
Okolice
Zatrzymanie, kajdanki (ilustracyjne)
Niósł futrynę przez miasto, policjanci nabrali podejrzeń
Okolice
Urząd Miasta w Radomiu
Radni pokłócili się o potańcówkę w klimacie PRL. Jeden z nich dostał wylewu i zmarł w szpitalu
RADOM
Fabryka narkotyków
W gospodarstwie sadowniczym wyprodukowali ponad pół tony narkotyków. Akt oskarżenia
Okolice
Most Śląsko-Dąbrowski
Będzie nowa iluminacja mostu. W puli kilka scenariuszy
Śródmieście
Stacja Dworzec Wileński
Pijany "oparł się o koniec składu metra" i spadł na tory
Praga Północ
Włamywacze zatrzymani na gorącym uczynku
Włamali się do domu. Wpadli na gorącym uczynku
Ochota
Zaginiona 14-letnia Anastasia Kiianchuk
Policja szuka zaginionej 14-latki
Ochota
Tragedia na przejeździe kolejowym w Susku Nowym
Tragedia na przejeździe kolejowym. Nie żyje 39-latka i 16-latek
Ostrołęka
Serwal widziany w lesie pod Warszawą
"Chory ryś" okazał się serwalem. Apel fundacji
Okolice
29-latek został doprowadzony do prokuratury
Podwójne zabójstwo. Zarzuty i areszt dla 29-latka. Grozi mu dożywocie
Okolice
Kolizja na S7
Zderzenie na S7. Jeden z kierowców miał jechać pod prąd
Okolice
Problem z ładowaniem autobusów elektrycznych
Mroźna zima wpłynęła na stołeczne autobusy elektryczne
Żoliborz
Handel w Wólce Kosowskiej i akt oskarżenia (zdj. ilustracyjne)
Pranie brudnych pieniędzy, międzynarodowe transfery, milionowe zyski
Okolice
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Spór o teren osiedla. Trzaskowski: robimy wszystko, aby unieważnić "reaktywację"
Wola
Pożar na składowisku odpadów w Nowym Miszewie
Zlikwidują nielegalne składowisko. Operacja pochłonie miliony złotych
Okolice
Kierowca spryskał gazem ciężarną Ukrainkę
"Wyp****laj na Ukrainę!". Spryskał gazem kobietę w ciąży
Śródmieście
Policja zatrzymała cztery osoby
Niszczyli paczkomat, rozbijali butelki, zaatakowali policjantów
Okolice
Zderzenie dwóch aut na A2
Dwa auta dostawcze zderzyły się na A2. Korek miał 10 kilometrów
Okolice
Marta Cienkowska
Ministerstwo wycofuje się z muzeum. Cienkowska o "szkodliwej i niszczącej" postawie
Śródmieście
Policjanci zatrzymali 25-latka
Jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku. "Podawał się za pasażera"
Okolice
Patryk Jaki
Patryk Jaki zaparkował na zakazie, chwilę później udzielał wywiadu. Sprawę wyjaśnia policja
Śródmieście
Magda
Ścieżka okazała się "śmiertelną pułapką". Wyrok po dziewięciu latach od tragedii
Klaudia Kamieniarz
Śmiertelny wypadek pod Siedlcami
Czołowe zderzenie. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Zderzenie na Wisłostradzie
Rozbite auto i korek na Wisłostradzie
Bielany
Jarosław Iwańczuk jest poszukiwany przez policję
Ukrywa się przed policją od 23 lat. Jest poszukiwany trzema listami gończymi
Bielany
Włamał się do kwiatomatu
Na przeprosiny ukradł bukiet z kwiatomatu
Okolice
W przeszłości zgłaszała fikcyjne zagrożenia i obserwowała działania służb, a teraz zaatakowała policjanta
"Kilkadziesiąt razy zawiadamiała służby o fikcyjnych zdarzeniach zagrażających życiu"
Śródmieście
Ksiądz usłyszał zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Niespłacone pożyczki i milionowe straty parafii. Były proboszcz z zarzutami
Okolice
Samochód na Zalewie Zegrzyńskim
Uszkodził pomost, jeżdżąc po zamarzniętym zalewie. Usłyszał zarzut
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki