Hektarowy plac zabaw za dwa miliony powstaje w Dolinie Służewieckiej. Mieszkańcy protestują

Na początku tygodnia do dzikiego dotychczas Parku Dolinka Służewska wjechały koparki. Teren został ogrodzony. Plac zabaw za dwa miliony złotych to jeden z wygranych projektów ogólnomiejskich budżetu obywatelskiego pt. "Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka".

Części mieszkańców okolicy nowa inwestycja zupełnie nie cieszy. Wręcz przeciwnie - od czerwca, kiedy tylko dowiedzieli się o planach, próbują zrobić wszystko, żeby je powstrzymać. W sierpniu do stołecznego ratusza złożyli ponad dwa tysiące podpisów sprzeciwu wobec inwestycji. Jednak, jak mówi nam jedna ze współautorek petycji Katarzyna Szustka z "Przyjaciół Dolinki", wszystko na nic. - W poniedziałek minął ustawowy termin rozpatrzenia - zero odpowiedzi. Zarząd Zieleni w tym czasie zdążył wyłonić Remondis na wykonawcę prac. W poniedziałek podwykonawca tej firmy wjechał na teren parku - zaznacza Szustka.

Mieszkańcy przekonują, że nikt nie przeprowadził konsultacji ani z nimi, ani z mieszkańcami innych dzielnic. A był to jeden z punktów wpisanych do opisu projektu w budżecie obywatelskim. - Zarząd Zieleni powołuje się w kwestii Służewa na konsultacje sprzed pięciu lat. W ich protokole można sprawdzić, że trzy projekty przedstawione wtedy przez miasto zostały odrzucone w atmosferze całkowitego sprzeciwu mieszkańców. A wobec ostatniej koncepcji od tego czasu nie zostały poczynione żadne deklaracje, a projekt upadł z powodu braku środków. Odkopywanie z tego projektu jednego slajdu dotyczącego naturalnych placów zabaw jest nieetyczne i przeczy jakimkolwiek przejawom rozsądku. W ciągu pięciu lat osiedle oraz infrastruktura bardzo się zmieniły. Powstały nowe place zabaw, których obecnie jest 16 w najbliższej okolicy, siłownie plenerowe, fontanny, konstrukcje wspinaczkowe – wylicza Szustka.

"Projekt był konsultowany społecznie i to dwukrotnie"

"Chcemy zachować naturalny charakter parku"

Mieszkańcy chcieliby zamiast tego zachować naturalny charakter dolinki. Obawiają się, że budowa go naruszy. Nawet po pobieżnym przejrzeniu wspominanego już raportu po konsultacjach społecznych z 2015, widać, że wśród 200 ankiet przesłanych przez mieszkańców, przebijają się głosy przeciwne "zabetonowaniu dolinki". Mieszkańcy proszą, aby zachować jej naturalny charakter. Jest tam też 126 głosów wprost sprzeciwiających się budowie "placu zabaw dla dzieci młodszych / dla dzieci starszych / toru do nauki jazdy na rowerze / zespołu boisk".

- To jest pozostałość prawdziwej doliny rzecznej, co jest unikalne w skali Warszawy. Do tego to jedyny tak dobrze zachowany fragment doliny rzeki na terenie stolicy, gdzie mamy duże zróżnicowanie siedlisk, więc występuje tu duża liczba gatunków roślin i zwierząt. W tej chwili dolinka posiada wydłużony kształt, a budowa placu zabaw rozdzieli park na dwie części, co wiąże się z poważnym ryzykiem utraty charakteru korytarza ekologicznego, z którego korzystają ssaki i ptaki. Dzisiaj na spacerach spotkamy tu bociana czarnego, bobry, trzciniaki, kapturki, piegże, modraszki, bogatki, mazurki i szpaki, a także śmieszki, rybitwy rzeczne, dzięcioły, zięby i kwiczoły - wylicza Szustka.