Akcja "Myślę - nie marnuję opakowań" w Warszawie. "To mała rzecz, którą każdy może zrobić w trosce o planetę i o kolejne pokolenia"

23 stycznia to dzień bez opakowań foliowych i data startu miejskiej kampanii zachęcającej do rezygnacji z plastikowych jednorazówek i zamieniania ich na opakowania wielokrotnego użytku.

Akcja "Myślę - nie marnuję opakowań" to kolejna odsłona miejskiej kampanii. Zachęca mieszkanki i mieszkańców Warszawy do ponownego wykorzystywania zasobów, takich jak jedzenie, woda, ubrania czy opakowania. Akcja, która właśnie startuje, potrwa do końca kwietnia.