Od lat upominali się o szkołę

W lutym na spotkaniu mieszkańców dzielnicy z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim o szkołę dopytywała mieszkająca na Zawadach Aleksandra Kurzej . - W 2016 roku burmistrz Rakowski ogłosił kupno działki, do dziś szkoły ani widu, ani słychu. Państwo z Miasteczka Wilanów denerwują się, że generujemy korki, ale nie mamy wyboru, wolelibyśmy szkołę u siebie - mówiła. Zwracała uwagę na "wykluczenie komunikacyjne dzieci". - Na Kępie Zawadowskiej jest jeden autobus, który jedzie na Sadybę. Nie ma żadnego autobusu, który dojeżdża do Miasteczka Wilanów czy do jakiejkolwiek stacji metra. Dojazd komunikacją miejską do szkoły na Mokotów zajmuje półtorej godziny - mówiła. Do jej wypowiedzi odniósł się Trzaskowski, który powiedział, że jest "świadom problemu". - Pozyskujemy działkę, wiem, że to długo trwa. Zostaje problem pieniędzy. Na wybudowanie dobrej, nowoczesnej szkoły potrzeba 80-100 milionów złotych. To olbrzymie nakłady, będziemy szukać tych pieniędzy - zapewnił.