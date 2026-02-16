Miasto wybrało wykonawcę bosmanatu w Porcie Czerniakowskim

Jak chronić Wisłę w Warszawie? Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

"Wybraliśmy wykonawcę, który wybuduje nowy Bosmanat w Porcie Czerniakowskim" - ogłosił w mediach społecznościowych Zarząd Zieleni, który jest gospodarzem portu.

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła firma Baudziedzic z Głogowa Małopolskiego. Zaoferowała 29 900 957 złotych, podczas gdy trzy inne propozycje przekraczały 30 milionów złotych.

Rozpoczęcie inwestycji przewidziano na marzec, przy czym termin ten może być przesunięty ze względu na zimową aurę lub ewentualne odwołania innych spółek, które walczyły o kontrakt.

Zgodnie z harmonogramem budowa bosmanatu ma potrwać 21 miesięcy.

Projekt nowego bosmanatu w Porcie Czerniakowskim Źródło: Zarząd Zieleni

Drewniano-żelbetowa konstrukcja budynku

W porcie powstanie wielofunkcyjny budynek usługowy o konstrukcji drewniano-żelbetowej. Koncepcja została wyłoniona w konkursie architektonicznym w 2022 roku. Wygrała poznańska pracownia GAB Piotr Grabowski Architekt. z Poznania.

Poza podstawową funkcją bosmanatu, skąd zarządza się ruchem jednostek w porcie, w budynku będzie również przestrzeń administracyjno-biurowa portu. Przewidziano również miejsca na: salę treningową dla wodniackich klubów sportowych, kawiarnię, saunę, toalety i prysznice. W obiekcie będzie można też realizować naprawy niewielkich łodzi czy kajaków oraz wypożyczyć sprzęt wodny.

Po przebudowie przestrzeń portu ma stać się bardziej dostępna dla mieszkańców. Powstaną ścieżki mineralne, chodniki i podesty drewniane. Warszawiacy będą mogli odpoczywać na tarasach, leżankach i ławkach. "Zadbamy również o bezpieczeństwo - zostanie zainstalowane nowe oświetlenie oraz monitoring" - zapowiedzieli przedstawiciele Zarządu Zieleni.

Wokół budynku pojawi się nowa zieleń - byliny, rośliny cebulowe, trawy ozdobne, krzewy i drzewa. W planach jest także ogród deszczowy i plac zabaw dla najmłodszych.

Nowy budynek bosmanatu w Porcie Czerniakowskim - wizualizacja Źródło: Zarząd Zieleni w Warszawie

Historyczne miejsce po stoczni rzecznej

Port Czerniakowski, położony wzdłuż ulic Solec i Czerniakowskiej, to miejsce o bogatej przeszłości, niegdyś serce warszawskiej żeglugi. Do 1965 roku działała tam stocznia rzeczna, a od lat 70. XX wieku obszar ten zmieniał swoją funkcję na rekreacyjną.