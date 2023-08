Podawali się za dekarzy, oszukali 83-latka

czytaj dalej

Prokuratura w Mławie skierowała do sądu akt oskarżenia wobec dwóch mężczyzn: 17- i 20-latka, którym zarzuca pobicie policjanta. Do zdarzenia doszło w czerwcu, w Mławie. Policjant został zaatakowany, gdy spacerował ze swoim pięcioletnim dzieckiem. - Z ust napastników miały paść słowa: "za to, że jesteś psem" - przekazywali wówczas śledczy.