Mokotów

Matka Boska z Dzieciątkiem wróciła na miejsce

Odnowiona rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem
Odnowiona rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem
Źródło: Stołeczny Konserwator Zabytków
Zakończyła się renowacja pochodzącej z czasów drugiej wojny światowej mokotowskiej rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Konserwatorzy pieczołowicie odnowili dotkniętą zębem czasu figurę.

Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem stoi na podwórzu Spółdzielni Mieszkaniowej Szare Domy na Mokotowie, pomiędzy ulicami Łowicką, Fałata i Narbutta.. To oszczędna w formie, smukła rzeźba nawiązująca stylistyką i rodzajem materiału do sąsiednich kamienic.

Wykonana z lastryka. Historia rzeźby

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków przypomina, że rzeźba powstała w 1943 roku, podczas niemieckiej okupacji. "Stworzyła ją rzeźbiarka Zofia Trzcińska-Kamińska na zamówienie mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (obecnie SM Szare Domy). Wykonano ją z niepolerowanego lastryka spoiwem był szaro-biały cement, a wypełniaczem drobno rozkruszony marmur" - opisano w komunikacie biura konserwatora.

Podobna figura, również wykonana przez Trzcińską-Kamińską znajduje się na dziedzińcu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. To Matka Boska Akademicka z 1938 roku.

Figurę oczyszczono, ubytki wypełniono

Złe warunki atmosferyczne, deszcz i mróz sprawiły, że stan rzeźby stale się pogarszał. Przez lata powstało wiele uszkodzeń, głównie w wyniku wypłukania spoiwa, a szczegóły rzeźbiarskie uległy zatarciu.

"W czasie prac figura została zdemontowana, powierzchnię oczyszczono z zabrudzeń oraz mikroflory. Pęknięcia i szczeliny uzupełniono żywicą w dopasowanym do lastryka kolorze. Konserwację przeszedł także postument oraz znajdujące się na nim płyty z napisami" - wylicza biuro konserwatora.

Na renowację rzeźby miasto przeznaczyło dotację w wysokości 12,5 tysiąca złotych, co pokryło blisko 60 procent kosztów jakie poniosła spółdzielnia.

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Stołeczny Konserwator Zabytków

