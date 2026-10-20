"Drogie auto nie daje immunitetu na bandytyzm"

Policja o poszukiwaniu kierowcy Porsche Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24

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Do Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie wpłynęły we wtorek, 20 października, materiały z dochodzenia prowadzonego przez Komendę Rejonową Policji Warszawa II.

Dotyczy ono "publicznego kierowania gróźb popełnienia przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu wobec pokrzywdzonych w dniu 15 października 2026 roku przy skrzyżowaniu ulic Czerniakowskiej i Alei Witosa w Warszawie, które to groźby wzbudziły u pokrzywdzonych uzasadnioną obawę ich spełnienia oraz narażenia na bezpośrednio niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Za każde z tych przestępstw grozi do trzech lat więzienia, ale kara może być zaostrzona przez sąd do 4,5. To z powodu "okazania lekceważenia porządku prawnego i działania publicznego".

Trwa ustalanie miejsca pobytu kierowcy

"Przesłuchany w charakterze świadka 16 października zawiadamiający zeznał, że kiedy wraz z żoną jechali ulicą Czerniakowską w Warszawie uwagę ich zwrócił pojazd marki Porsche wielokrotnie zmieniający pasy ruchu. Kiedy zatrzymali się równolegle przed sygnalizacją świetlną pokrzywdzony spojrzał na kierowcę samochodu Porsche i pomachał mu zwracając uwagę. Wówczas kierowca tego samochodu wyskoczył z niego i otworzył drzwi pasażera, po czym uderzył żonę zawiadamiającego pięścią w twarz" - opisano w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Warszawie. "Między zawiadamiającym a kierowcą samochodu Porsche miało dojść do szarpaniny, do której włączył się inny mężczyzna. Pomimo podjęcia tych czynności kierowca pojazdu marki Porsche odjechał z miejsca zdarzenia. Sprawca został ustalony, jednakże pomimo czynności zmierzających do jego ujęcia pozostaje na wolności. Trwa ustalanie jego miejsca pobytu" - dodano.

"Odpowie za występek chuligański z wyższym progiem kary"

Do sprawy odniósł się już Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości.

"Drogie auto nie daje immunitetu na bandytyzm. Kierowca Porsche, który na Czerniakowskiej uderzył kobietę pięścią w twarz, odpowie za występek chuligański z wyższym progiem kary. Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów przejęła dziś akta dotyczące gróźb karalnych oraz bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Znamy już tożsamość sprawcy. Policja namierza go, żeby jak najszybciej doprowadzić go do prokuratury" - napisał.

Drogie auto nie daje immunitetu na bandytyzm. Kierowca Porsche, który na Czerniakowskiej uderzył kobietę pięścią w twarz, odpowie za występek chuligański z wyższym progiem kary. Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów przejęła dziś akta dotyczące gróźb karalnych oraz bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Znamy już tożsamość sprawcy. Policja namierza go, żeby jak najszybciej doprowadzić go do prokuratury. — Waldemar Żurek (@w_zurek) October 20, 2026

Atak kierowcy na skrzyżowaniu, Warszawa Źródło: Kontakt24 / Internauta