Mokotów

Siłowe wejście do mieszkania. W środku niemowlę bez oznak życia

Służby interweniowały na ulicy Modzelewskiego
Prokuratura wyjaśni sprawę śmierci dziecka
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Służby interweniowały w mieszkaniu przy ulicy Modzelewskiego w Warszawie. W środku znaleziono siedmiomiesięcznego chłopca bez oznak życia. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni stwierdzili śmierć dziecka.

Do interwencji w bloku przy ulicy Modzelewskiego doszło po godzinie 1. Sygnał o awanturze domowej w jednym z mieszkań przyszedł od sąsiadów. Ponieważ mieszkańcy nie otwierali drzwi, strażacy i policjanci siłowo weszli do lokalu.

Jak dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, w środku znajdowało się dwoje opiekunów i siedmiomiesięczny chłopiec bez oznak życia.

- Prawdopodobnie dziecko nie żyło od kilku godzin, o czym świadczyły ślady na jego ciele. Mimo to, policjanci podjęli reanimację i prowadzili ją do czasu przybycia na miejsce zespołu ratownictwa medycznego. Ratownicy stwierdzili zgon dziecka - ustalił Artur Węgrzynowicz. - Opiekunowie zostali zatrzymani przez policję - dodał reporter.

O sprawę zapytaliśmy policję. - Doszło do zgonu siedmiomiesięcznego dziecka. Trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia - poinformował Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Przeczytaj także: "Liczyłem, że sobie pójdziecie". Był poszukiwany, myślał, że odpuszczą

Klatka kluczowa-139414
Poszukiwany mężczyzna został zatrzymany
Źródło: KRP Warszawa IV

Autorka/Autor: mg, est/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

dzieckoPolicjaStraż pożarnaRatownictwo Medyczne
