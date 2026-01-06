Siłowe wejście do mieszkania. W środku niemowlę bez oznak życia

Prokuratura wyjaśni sprawę śmierci dziecka Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do interwencji w bloku przy ulicy Modzelewskiego doszło po godzinie 1. Sygnał o awanturze domowej w jednym z mieszkań przyszedł od sąsiadów. Ponieważ mieszkańcy nie otwierali drzwi, strażacy i policjanci siłowo weszli do lokalu.

Jak dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, w środku znajdowało się dwoje opiekunów i siedmiomiesięczny chłopiec bez oznak życia.

- Prawdopodobnie dziecko nie żyło od kilku godzin, o czym świadczyły ślady na jego ciele. Mimo to, policjanci podjęli reanimację i prowadzili ją do czasu przybycia na miejsce zespołu ratownictwa medycznego. Ratownicy stwierdzili zgon dziecka - ustalił Artur Węgrzynowicz. - Opiekunowie zostali zatrzymani przez policję - dodał reporter.

O sprawę zapytaliśmy policję. - Doszło do zgonu siedmiomiesięcznego dziecka. Trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia - poinformował Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Przeczytaj także: "Liczyłem, że sobie pójdziecie". Był poszukiwany, myślał, że odpuszczą

Poszukiwany mężczyzna został zatrzymany Źródło: KRP Warszawa IV