Mokotów

Lekarze w Chinach, operowani pacjenci w warszawskim szpitalu. Dwa przełomowe zabiegi

Polscy lekarze operowali pacjentów na odległość
Pierwsze w Europie zdalne operacje robotyczne między szpitalami
Pacjenci byli w Warszawie, a lekarze w Chinach. Chirurdzy z Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA przeprowadzili pierwsze w historii operacje z wykorzystaniem robotów, na tak dużą odległość. Dwa zabiegi objęły prostatektomię i operację kardiochirurgiczną.

W piątek o godz. 7.00 czasu warszawskiego rozpoczęła się sesja operacyjna. Dr n. med. Paweł Wisz wykonał robotyczną radykalną prostatektomię u pacjenta w Warszawie. Następnie prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski przeprowadził zabieg kardiochirurgiczny - pomostowanie aortalno-wieńcowe (tzw. bajpasy).

Lekarze w Chinach, pacjenci w Warszawie

Operatorzy kierowali robotami chirurgicznymi z chińskiego Chengdu, miasta liczącego ponad 15 mln mieszkańców, w którym jest jeden z największych szpitali na świecie. Z kolei pacjenci przebywali w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA przy ul. Wołoskiej w Warszawie.

Zabiegi były transmitowane na żywo i połączone z interaktywną dyskusją. Zespoły medyczne w Polsce i Chinach pozostawały w stałym kontakcie w czasie rzeczywistym, co umożliwiało precyzyjną koordynację działań.

Kluczowym elementem była kwestia bezpieczeństwa. Na sali operacyjnej w Warszawie był zespół zabezpieczający, gotowy do natychmiastowego przejęcia operacji. W razie problemów technicznych możliwe było błyskawiczne przełączenie systemu na lokalną konsolę.

- W ciągu siedmiu sekund jesteśmy w stanie przejąć operację i kontynuować ją na miejscu - powiedział dr Michał Sulewski z Kliniki Urologii PIM MSWiA.

Sygnał pokonuje dłuższą drogę

Za stabilność i bezpieczeństwo połączenia odpowiadał zespół IT. Jak wyjaśnił pełnomocnik dyrektora ds. cyberbezpieczeństwa Wojciech Górecki, sygnał między Warszawą a Chinami pokonuje znacznie dłuższą drogę, niż wynikałoby to z odległości geograficznej.

- Przyjmujemy dystans około 9,5-10 tysięcy kilometrów, ponieważ sygnał biegnie przez europejskie centra danych, między innymi we Frankfurcie, a następnie łączami do Chin. To nie jest najkrótsza droga na mapie, lecz najszybsza dla przesyłu danych - wskazał.

Dodał, że połączenie realizowane jest światłowodowo, w pełni szyfrowane i zabezpieczone.

- Dysponujemy dwoma niezależnymi łączami, a w razie ich awarii możliwe jest natychmiastowe przełączenie na lokalną konsolę w Warszawie. Największym wyzwaniem jest zapewnienie stabilności i przewidywalności transmisji - podkreślił.

Opóźnienie sygnału wynosiło ok. 200 milisekund. - Operator musi uwzględniać minimalne opóźnienie, co może wydłużyć zabieg o kilkanaście minut, ale nie wpływa na jego bezpieczeństwo - zaznaczył Górecki.

Operowano 67-latka z rakiem prostaty

Dr Sulewski wyjaśnił, że zastosowanie telechirurgii może znacząco zwiększyć dostęp do wysokospecjalistycznych procedur na świecie. - Około 70 procent ludzi na Ziemi nie ma dostępu do odpowiedniej opieki zdrowotnej. Dzięki telerobotyce możliwe jest wykonywanie skomplikowanych operacji przez najlepszych specjalistów, niezależnie od miejsca pobytu pacjenta - powiedział.

Operacja prostatektomii dotyczyła 67-letniego pacjenta z rakiem gruczołu krokowego średniego ryzyka. Lekarze ocenili rokowania jako bardzo dobre, podkreślając znaczenie precyzji, jaką zapewnia chirurgia robotyczna. - Zabieg wykonaliśmy w niecałe półtorej godziny. Mimo dużej odległości łącze było stabilne, co pozwoliło na bardzo precyzyjne działanie, w tym oszczędzenie struktur odpowiedzialnych za funkcje seksualne - powiedział dr Paweł Wisz.

Dodał, że telechirurgia ma również ogromny potencjał szkoleniowy. - Możemy nie tylko operować, ale także uczyć innych chirurgów na odległość, przejmując poszczególne etapy zabiegu - wskazał.

Drugi zabieg - bajpasy

Kiedy pacjent urologiczny zwolnił salę operacyjną, po jej oczyszczeniu przeprowadzono operację kardiochirurgiczną. - Wszystko przebiegło zgodnie z planem. Nie odczuwałem istotnej różnicy w porównaniu z operacją wykonywaną na miejscu. Parametry transmisji były bardzo dobre, praktycznie bez utraty danych - wskazał później prof. Piotr Suwalski.

Jak podkreślił, rozwój technologii może w najbliższych latach całkowicie zmienić dostęp do specjalistycznej chirurgii.

Wydarzenie ma również wymiar międzynarodowy. Polscy lekarze są jedynymi przedstawicielami Europy uczestniczącymi jako operatorzy i eksperci w West China Hospital International Medical Robotics Conference połączonej z otwarciem centrum telechirurgii w Chengdu.

- To dla nas ogromne wyróżnienie i dowód uznania dla polskiej medycyny - podkreślił dr Wisz.

Pionierzy polskiej telechirurgii

W sobotę prof. Piotr Suwalski weźmie udział w panelu dotyczącym telechirurgii kardiochirurgicznej, a dr Paweł Wisz zaprezentuje europejskie doświadczenia w tej dziedzinie.

Eksperci podkreślają, że osiągnięcie polskich lekarzy nie tylko wzmacnia pozycję Polski w światowej medycynie, ale także przyczynia się do tworzenia globalnych standardów telechirurgii oraz rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie nowoczesnych technologii medycznych.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski oraz dr n. med. Paweł Wisz to pionierzy europejskiej telechirurgii, którzy w 2025 i 2026 r. przeprowadzili serię przełomowych operacji na odległość, wykorzystując systemy robotyczne.

W piątek ich dokonania skomentował na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński, pisząc: "polscy lekarze z po raz kolejny zapisują się w historii innowacyjnej chirurgii robotycznej na odległość".

Telechirurgia na świecie

Pierwsza teleoperacja w Europie odbyła się 1 sierpnia 2025 r. - wówczas lekarze operowali pacjentów przebywających w Warszawie (PIM MSWiA), znajdując się fizycznie w Gdańsku. Wtedy także prof. Suwalski wszczepiał bajpasy, a dr Wisz przeprowadzał radykalną prostatektomię. We wrześniu tego samego roku Suwalski i Wisz przeprowadzili zabiegi na pacjentach w Warszawie, sterując robotami z Orsi Academy w Belgii (odległość ok. 1300 km). Opóźnienie transmisji danych wyniosło zaledwie 30 milisekund.

Jednak pierwsza na świecie teleoperacja została przeprowadzona dużo wcześniej. 7 września 2001 r. zespół pod kierunkiem prof. Jacques’a Marescaux z IRCAD (Francja) i dr Michel Gagner, przebywając w Nowym Jorku, usunął 68-letniej pacjentce przebywającej we Francji pęcherzyk żółciowy przy użyciu systemu robotycznego - sygnał musiał pokonać odległość ok. 7 tys. km, w dodatku przemierzał Atlantyk.

Aktualny światowy rekord odległości w telechirurgii został ustanowiony we wrześniu 2025 r. i wynosi 12 034,92 km. W tym przypadku chirurg dr Younis al-Anzi był w Kuwejcie (Kuwait City), a pacjent w Brazylii (Sao Paulo). Zabieg polegał na usunięciu prostaty z powodu nowotworu.

Najnowsze

Opracował Dariusz Gałązka

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

