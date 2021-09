Sobotni spacer w Łazienkach odpada. Park zamknięty dla ważnego gościa

"Informujemy, że z powodu wydarzenia o randze państwowej, 11 września do godziny 17:00 ogrody Łazienek Królewskich będą zamknięte" - czytamy na Facebooku muzeum, które zaprasza ponownie do spacerów, ale po godzinie 17. Obiekty Muzeum będą tego dnia nieczynne. "Zapraszamy do zwiedzania w niedzielę, wstęp do obiektów będzie bezpłatny" - poinformowano.