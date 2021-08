Policja zatrzymała trzy osoby podejrzane o kradzieże aut "na kolec"

Kradzieże metodą "na kolec". Popularna ostatnio metoda złodziei polega na wykorzystaniu nieuwagi kierowcy, a wcześniej - na przebiciu opony w jego zaparkowanym aucie. Policja z Mokotowa zatrzymała trzech podejrzanych o podobne kradzieże obywateli Gruzji w wieku: 27, 34 i 40 lat. - Zostali przyłapani w momencie, gdy chodzili wokół samochodów zaparkowanych na Idzikowskiego i sprawdzali, co znajduje się w środku - przekazał rzecznik mokotowskiej policji Robert Koniuszy.

Jak poinformował Koniuszy, policjanci patrolujący rejon ulicy Idzikowskiego na warszawskim Mokotowie zauważyli trzech mężczyzn kręcących się przy zaparkowanych tam samochodach. - Ich podejrzane zachowanie dało mundurowym podstawy do legitymowania. W trakcie tej czynności skontaktowali się z operacyjnymi z wydziału zajmującego się ściganiem przestępstw przeciwko mieniu, którzy przekazali, że cała trójka jest podejrzana o kradzieże, do których doszło w ostatnich dniach lipca tego roku przy ul. Łukowej, Ostrobramskiej i Sandomierskiej - wskazał.

W samochodzie szpikulce, strzykawka i pałka teleskopowa

Policjanci przeszukali audi, którym poruszali się mężczyźni. - Znaleźli szpikulce, strzykawkę z igłą, używaną prawdopodobnie do przebijania opon, pałkę teleskopową, kajdanki, gaz pieprzowy, kilka telefonów komórkowych oraz biżuterię - wymienił rzecznik. Dodał, że cała trójka trafiła do policyjnego aresztu. - Następnego dnia usłyszeli zarzuty dwóch kradzieży, jednego usiłowania uszkodzenia mienia poprzez celowe uszkodzenie opon. Na wniosek policjantów oraz prokurator, Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zastosował środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztowania wobec wszystkich zatrzymanych. Grozi im kara do pięciu lat więzienia - podsumował policjant.