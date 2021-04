"Pozbawił możliwości poruszania się 26-latka z porażeniem mózgowym". Zarzut po kradzieży wózka inwalidzkiego

- To jeden z najbardziej bulwersujących społecznie przypadków - zaznaczył Koniuszy, bo jak dodał, dotyczył osoby, która może się poruszać jedynie dzięki temu wózkowi.

Nie miałby się czym poruszać. Pomogli policjanci

- Funkcjonariusze chcieli zorganizować środki na sfinansowanie zakupu nowego wózka, ale na wniosek kobiety NFZ go zrefundował. Oczekiwanie na przystosowanie wózka do potrzeb 26-latka może jednak potrwać kilka tygodni. Do tego czasu nie miałby się czym poruszać - wyjaśnił rzecznik.