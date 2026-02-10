Odpowiedzą za kradzież Maserati

Zatrzymani o kradzież z włamaniem do maserati

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na początku grudnia 2025 roku do Komendy Rejonowej Policji Warszawa II zgłosił się mężczyzna, który zawiadomił o kradzieży Maserati, zaparkowanego przy Figowej. Skradzione auto wycenił na 100 tysięcy złotych.

Policjanci z Mokotowa ustalili, że za kradzieżą stoi prawdopodobnie dwóch mieszkańców Żyrardowa w wieku 19 i 32 lat.

Areszt dla podejrzanych o kradzież maserati Źródło: KRP Warszawa II

Kilka dni temu funkcjonariusze zatrzymali w tym mieście 32-latka. Tego samego dnia w ręce policjantów wpadł również 19-latek, który został zatrzymany na warszawskim Bemowie. Obaj trafili do komendy przy Malczewskiego.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem pojazdu, działając wspólnie i w porozumieniu. Decyzją sądu, na wniosek prokuratora, zostali tymczasowo aresztowani. Za zarzucane przestępstwo grozi im kara do 10 lat więzienia.

Areszt dla podejrzanych o kradzież maserati Źródło: KRP Warszawa II

Opracował Piotr Bakalarski