Przeciął zabezpieczenie szlifierką, ukradł hulajnogę. Nie pierwszy raz
Kluczowy dla ustalenia podejrzanego okazał się zapis monitoringu.
Przeciął zabezpieczenia przy użyciu szlifierki
"Zarejestrowano na nim, jak mężczyzna przy użyciu szlifierki kątowej przecina zabezpieczenie hulajnogi, a następnie ją zabiera. Policjanci z wydziału zajmującego się przestępczością przeciwko mieniu przeanalizowali zgromadzone informacje i materiał dowodowy, ustalili tożsamość podejrzanego, a następnie go zatrzymali, odzyskali również skradzioną hulajnogę" - podała asp. szt. Marta Haberska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.
41-latek przyznał się do kradzieży.
Kradzież jako stałe źródło dochodu. 28 zarzutów
W toku śledztwa wyszło na jaw, że mężczyzna uczynił sobie z kradzieży stałe źródło utrzymania. Okazało się, że nie była to pierwsza tego typu sprawa, w której 41-latek jest podejrzany.
"Wcześniej policjanci przedstawili mu 28 zarzutów dotyczących kradzieży i włamań, a łączną wartość strat w tamtej sprawie oszacowano na blisko 90 tysięcy złotych" - doprecyzowała policjantka.
W związku z kradzieżą hulajnogi oraz wcześniejszymi przestępstwami, których mężczyzna miał się dopuścić, policjanci wystąpili do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu. Jednak prokurator uznał, że wystarczy dozór policyjny, zobowiązujący do stawiennictwa w komendzie dwa razy w tygodniu.
Za kradzież grozi kara do pięciu lat więzienia, jednak w przypadku, gdy sprawca uczyni z niej stałe źródło dochodu, sąd może zaostrzyć karę.