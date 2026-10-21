Mokotów Przeciął zabezpieczenie szlifierką, ukradł hulajnogę. Nie pierwszy raz Oprac. Alicja Glinianowicz |

Radni nie chcą elektrycznych hulajnóg w Warszawie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

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Kluczowy dla ustalenia podejrzanego okazał się zapis monitoringu.

Przeciął zabezpieczenia przy użyciu szlifierki

"Zarejestrowano na nim, jak mężczyzna przy użyciu szlifierki kątowej przecina zabezpieczenie hulajnogi, a następnie ją zabiera. Policjanci z wydziału zajmującego się przestępczością przeciwko mieniu przeanalizowali zgromadzone informacje i materiał dowodowy, ustalili tożsamość podejrzanego, a następnie go zatrzymali, odzyskali również skradzioną hulajnogę" - podała asp. szt. Marta Haberska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Z kradzieży uczynił sobie stałe źródło dochodu Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

41-latek przyznał się do kradzieży.

Kradzież jako stałe źródło dochodu. 28 zarzutów

W toku śledztwa wyszło na jaw, że mężczyzna uczynił sobie z kradzieży stałe źródło utrzymania. Okazało się, że nie była to pierwsza tego typu sprawa, w której 41-latek jest podejrzany.

"Wcześniej policjanci przedstawili mu 28 zarzutów dotyczących kradzieży i włamań, a łączną wartość strat w tamtej sprawie oszacowano na blisko 90 tysięcy złotych" - doprecyzowała policjantka.

W związku z kradzieżą hulajnogi oraz wcześniejszymi przestępstwami, których mężczyzna miał się dopuścić, policjanci wystąpili do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu. Jednak prokurator uznał, że wystarczy dozór policyjny, zobowiązujący do stawiennictwa w komendzie dwa razy w tygodniu.

Za kradzież grozi kara do pięciu lat więzienia, jednak w przypadku, gdy sprawca uczyni z niej stałe źródło dochodu, sąd może zaostrzyć karę.