Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Mokotów

Koń wyścigowy doznał kontuzji, dżokejka nie przerwała biegu. Zwierzę uśpiono

Tor wyścigów konnych na Służewcu
Tor wyścigów konnych na Służewcu
Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się nad koniem wyścigowym. Według ustaleń śledczych pomimo doznanej kontuzji zwierzę zostało zmuszone do kontynuowania biegu. W efekcie konieczne było uśpienie konia.

Do zdarzenia doszło 15 listopada 2025 r. podczas czwartej gonitwy 45. Dnia Wyścigowego na Służewcu. Prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie wyjaśnił, że do znęcania się miało dojść poprzez zmuszenie konia Real Gold do kontynuowania biegu po doznaniu urazu prawej przedniej kończyny, co skutkowało jego uśpieniem. Sprawa jest na początkowym etapie – prokuratura rejonowa na Mokotowie wszczęła to postępowanie z początkiem stycznia. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów.

Komisja ukarała dżokejkę

Do zdarzenia odniosła się wcześniej Komisja Techniczna przy Torze Wyścigów Konnych Służewiec. W orzeczeniu z 15 listopada ub.r. komisja zarzuciła dżokejce dosiadającej konia Real Gold naruszenie przepisów Regulaminu Wyścigów Konnych polegające na niezatrzymaniu konia, który uległ kontuzji. Na podstawie własnych obserwacji, przesłuchania dżokejki, informacji od dyżurnego lekarza weterynarii oraz analizy zapisu wideo komisja nałożyła na nią karę pieniężną w wysokości 1 tys. zł.

W uzasadnieniu wskazano, że po gonitwie dyżurny lekarz weterynarii zdiagnozował u konia silną kulawiznę prawej przedniej kończyny z podejrzeniem złamania kości. Z analizy nagrania wideo wynikało, że koń miał problemy z nogą już na zakręcie przed wyjściem na prostą finiszową. Dżokejka wyjaśniała, że nie odczuwała, by koń poruszał się nieprawidłowo, uznając jego chód za typowy dla ciężkiej bieżni. Komisja nie przyjęła tych wyjaśnień, wskazując, że przy wyjściu na prostą finiszową zawodniczka oglądała się na nogi konia, jednak nie zdecydowała się go zatrzymać i kontynuowała aktywną jazdę. Tuż przed finiszem koń, który nie był już w stanie galopować, przeszedł w kłus, a dopiero po minięciu linii mety dżokejka z niego zsiadła.

Systemowy problem ochrony koni wyścigowych

Wszczęcie postępowania prokuratorskiego skomentował szef Fundacji Benek, sprawującej opiekę m.in. nad końmi, Michał Bednarek. Jego zdaniem zmuszanie zwierzęcia do dalszego wysiłku mimo urazu nosi znamiona znęcania się.

- Jak wynika z nagrania wideo i orzeczenia komisji technicznej – dżokejka zdawała sobie sprawę z kulawizny konia, a mimo to kontynuowała wyścig. Co naganne, nie przerwał wyścigu również nikt, kto odpowiadał za jego przebieg. To jednoznacznie wskazuje, że dobrostan konia nie był w tym przypadku właściwie chroniony – zaznaczył.

Szef fundacji zwrócił także uwagę na systemowy problem ochrony koni wyścigowych. - Konie są poddawane ogromnym wysiłkom, a kontuzje często oznaczają dla nich wyrok śmierci. Część zwierząt jest usypiana, część trafia w ręce handlarzy i ostatecznie do ubojni. Kara w wysokości 1000 zł pokazuje, jak niewielką wagę przykłada się do dobrostanu zwierząt – ocenił Bednarek. Jego zdaniem obecne procedury i szkolenia nie zapewniają wystarczającej ochrony koniom uczestniczącym w wyścigach.

Bednarek zaznaczył, że podobne wypadki na torach wyścigowych nie są odosobnione. 15 czerwca 2024 r. w podobnej sytuacji znalazł się koń Emilio Zapata, który przewrócił się z jeźdźcem po minięciu celownika. Zwierzę doznało złamania i zostało uśpione. Tego samego dnia, w wcześniejszej gonitwie, nogę złamał również ogier Johnny Double, który nie wrócił już do udziału w kolejnych wyścigach. Bednarek podkreślił, że te przypadki pokazują systemowy problem polskich wyścigów konnych.

Czytaj też: Psy zaniedbane i chore, właściciel schroniska z zarzutami. Co się dzieje w Sobolewie

Klatka kluczowa-182205
Co się dzieje w schronisku w Sobolewie?
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: dg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Ochrona zwierzątSłużewiecProkuratura
Czytaj także:
Protest przed urzędem gminy w Sobolewie
Protestują przeciwko fatalnym warunkom w schronisku dla psów. Chcą odwołania wójta
Okolice
Siedmioletni Filip gościł w Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego
W porę wezwał pomoc, uratował siebie i mamę. Ratownicy pokazali Filipowi swoją pracę
Okolice
Bieg "Policz się z cukrzycą"
Wystartował bieg "Policz się z cukrzycą"
Praga Południe
Tragiczny pożar wybuchł w bloku na Grochowie
W pożarze zginęła 22-letnia kobieta
Praga Południe
Codziennie rano rzucał niedopałkiem w to samo auto
Codziennie rano rzucał niedopałkiem w to samo auto. Wpadł przez monitoring
Okolice
Sobolew
Psy zaniedbane i chore, właściciel schroniska z zarzutami. Co się dzieje w Sobolewie
Okolice
Collegium Humanum
Windykacja błyskawiczna, dziekanaty "martwe". Problemy studentów byłego Collegium Humanum
Katarzyna Kędra
Nowy fotoradar w Alejach Jerozolimskich
Gdzie trafią demontowane fotoradary
Praga Południe
Skutki wypadku na Wirażowej
Jechał bez prawa jazdy, wypadł z jezdni, uderzył w trzy samochody
Włochy
Tramwaje Warszawskie dołączyły do licytacji WOŚP
Przejazd zabytkowym tramwajem i nadanie imienia myszojeleniowi
Praga Południe
Wybuch butli z gazem i pożar domu pod Wyszkowem
Siła eksplozji wyrzuciła mężczyznę z budynku
Okolice
Potrącenie trzylatka pod Wyszkowem
Troje dzieci wybiegło na jezdnię. Jedno nie zdążyło przebiec przed autem
Okolice
Śmierć kobiety pod Ciechanowem. Zarzuty dla 45-latka (zdj. ilustracyjne)
Ciało kobiety w zaspie, zarzut zabójstwa dla 45-latka. Nieoficjalnie: to syn ofiary
Okolice
Kierowca uderzył w sygnalizator
Terenowym autem dachował na szerokiej drodze
Mokotów
30-latek jest podejrzany o zdemolowanie lokalu gastronomicznego
Pałką teleskopową zdemolował lokal
Okolice
Zderzenie na terenie centrum handlowego
Kraksa na parkingu podziemnym
Okolice
Oddział Prewencji Policji w Piasecznie
Na podejrzanego o gwałt policjanta już wcześniej wpływały skargi. Będzie kolejne śledztwo
Okolice
Zima w Warszawie
Ile Warszawa wydała na odśnieżanie
Śródmieście
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Diabelski młyn, studio telewizyjne i dzień pełen muzyki
Praga Południe
Podrabiane torebki w Wólce Kosowskiej
Pawilon i magazyn wypełnione podrabianymi torebkami
Okolice
Warszawa wysyła do Kijowa generatory prądu
"Ciepło dla Ukrainy". Warszawa wysyła do Kijowa generatory prądu
Ochota
Śmiertelny wypadek koło Płocka
Czołowe zderzenie pod Płockiem. 33-latek nie żyje
Okolice
Policja zatrzymała 35-latka
Nie wiedział, że go obserwują. Zaparkował obok radiowozu
Okolice
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
Marysia zmarła w szpitalu. "Jednoznaczna" opinia biegłych i decyzja prokuratury
Artur Węgrzynowicz
Kampinoski park Narodowy apeluje o niedokarmianie zwierząt
Leśnicy o "najlepszej pomocy, jaką możemy zaoferować dzikim zwierzętom"
Okolice
Mieszkańcy przygotowani są już na brak prądu
"To jest ruletka. Nie wiemy, kiedy nie będziemy mieli prądu"
Okolice
Fragment czaszki żubra stepowego
Kopali staw, znaleźli fragment czaszki prehistorycznego zwierzęcia
Okolice
Sąd skazał Klaudię G., oskarżoną o zagłodzenie swojej trzyletniej córki Emilki na dziewięć lat więzienia
Trzyletnia Emilka "stała się balastem", umierała w cierpieniu. Matka skazana
Okolice
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Przyszła do ich mieszkania, mówiła "ciociu", "wujku". Zniknęła z pieniędzmi
Okolice
Mężczyzna został zatrzymany
Chciał się zameldować, zostanie deportowany
Mokotów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki