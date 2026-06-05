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Mokotów

Kolizja przy wjeździe do siedziby ABW. Auto uderzyło w tramwaj

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Zderzenie auta osobowego z tramwajem
Zderzenie auta osobowego z tramwajem
Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Na Mokotowie doszło do zderzenia auta i tramwaju. Nasz reporter ustalił, że osobowa Skoda skręcała do siedziby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Policja podaje, że nikt nie został ranny.

Pojazdy zderzyły się po godzinie 12.20 na ulicy Rakowieckiej przy wjeździe do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, w zderzeniu uczestniczyła osobowa Skoda oraz tramwaj typu Swing.

Policjanci zakwalifikowali tę sprawę jako kolizję. Nikt nie został poszkodowany. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej doszło do wymuszenia pierwszeństwa - informuje aspirant Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.

Zderzenie auta osobowego z tramwajem
Zderzenie auta osobowego z tramwajem
Zderzenie auta osobowego z tramwajem
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zderzenie auta osobowego z tramwajem
Zderzenie auta osobowego z tramwajem
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zderzenie auta osobowego z tramwajem
Zderzenie auta osobowego z tramwajem
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zderzenie auta osobowego z tramwajem
Zderzenie auta osobowego z tramwajem
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zderzenie auta osobowego z tramwajem
Zderzenie auta osobowego z tramwajem
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
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Zderzenie na nowym torowisku

Jak dodaje, funkcjonariusze wyjaśniają na miejscu okoliczności kolizji. Początkowo ruch tramwajowy był wstrzymany.

Do zderzenia doszło na nowym odcinku torowiska między Aleją Niepodległości a Puławską. Zostało ono oddane do użytku pod koniec ubiegłego roku. Składy powróciły na ten fragment trasy po niemal 60-letniej przerwie.

Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta
Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta
Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta
Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta
Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta
Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta
Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta
Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta
Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta
Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieTramwaj
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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