Kolizja przy wjeździe do siedziby ABW. Auto uderzyło w tramwaj
Pojazdy zderzyły się po godzinie 12.20 na ulicy Rakowieckiej przy wjeździe do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, w zderzeniu uczestniczyła osobowa Skoda oraz tramwaj typu Swing.
Policjanci zakwalifikowali tę sprawę jako kolizję. Nikt nie został poszkodowany. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej doszło do wymuszenia pierwszeństwa - informuje aspirant Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.
Zderzenie na nowym torowisku
Jak dodaje, funkcjonariusze wyjaśniają na miejscu okoliczności kolizji. Początkowo ruch tramwajowy był wstrzymany.
Do zderzenia doszło na nowym odcinku torowiska między Aleją Niepodległości a Puławską. Zostało ono oddane do użytku pod koniec ubiegłego roku. Składy powróciły na ten fragment trasy po niemal 60-letniej przerwie.