Mokotów Kolizja przy wjeździe do siedziby ABW. Auto uderzyło w tramwaj Klaudia Kamieniarz |

Zderzenie auta osobowego z tramwajem Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

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Pojazdy zderzyły się po godzinie 12.20 na ulicy Rakowieckiej przy wjeździe do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, w zderzeniu uczestniczyła osobowa Skoda oraz tramwaj typu Swing.

Policjanci zakwalifikowali tę sprawę jako kolizję. Nikt nie został poszkodowany. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej doszło do wymuszenia pierwszeństwa - informuje aspirant Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.

Zderzenie auta osobowego z tramwajem Zderzenie auta osobowego z tramwajem Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Zderzenie auta osobowego z tramwajem Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Zderzenie auta osobowego z tramwajem Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Zderzenie auta osobowego z tramwajem Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Zderzenie auta osobowego z tramwajem Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Zderzenie na nowym torowisku

Jak dodaje, funkcjonariusze wyjaśniają na miejscu okoliczności kolizji. Początkowo ruch tramwajowy był wstrzymany.

Do zderzenia doszło na nowym odcinku torowiska między Aleją Niepodległości a Puławską. Zostało ono oddane do użytku pod koniec ubiegłego roku. Składy powróciły na ten fragment trasy po niemal 60-letniej przerwie.

Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

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