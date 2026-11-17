Mokotów Zderzenie autobusu miejskiego i trzech samochodów osobowych Alicja Glinianowicz |

Zderzenie autobusu miejskiego i trzech samochodów osobowych Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl

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- Na skrzyżowaniu ulicy Czerniakowskiej i Gagarina doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych i autobusu miejskiego. Pojazdem komunikacji miejskiej podróżowało około trzydziestu osób, wszyscy opuścili autobus samodzielnie - przekazał nam mł. kpt. Hubert Kosyl z warszawskiej straży pożarnej. - W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych - dodał.

Strażak zaznaczył, że początkowo w miejscu kolizji występowały utrudnienia, jednak obecnie ulica jest przejezdna, a policja kieruje ruchem.

W zderzeniu brał udział autobus linii 167.

Zderzenie autobusu miejskiego i trzech samochodów osobowych Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

Na miejscu działania prowadziły dwa zastępy straży pożarnej.

Zderzenie autobusu miejskiego z trzema pojazdami Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl