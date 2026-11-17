Zderzenie autobusu miejskiego i trzech samochodów osobowych
- Na skrzyżowaniu ulicy Czerniakowskiej i Gagarina doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych i autobusu miejskiego. Pojazdem komunikacji miejskiej podróżowało około trzydziestu osób, wszyscy opuścili autobus samodzielnie - przekazał nam mł. kpt. Hubert Kosyl z warszawskiej straży pożarnej. - W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych - dodał.
Strażak zaznaczył, że początkowo w miejscu kolizji występowały utrudnienia, jednak obecnie ulica jest przejezdna, a policja kieruje ruchem.
W zderzeniu brał udział autobus linii 167.
Na miejscu działania prowadziły dwa zastępy straży pożarnej.
Źródło: tvnwarszawa.pl