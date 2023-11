Po wypadku w alei Wilanowskiej w szpitalu zmarła druga osoba

- W dniu wczorajszym (we wtorek, 28 listopada - red.) zmarł drugi uczestnik wypadku do jakiego doszło w dniu 22 listopada 2023 roku na skrzyżowaniu Alei Wilanowskiej i ul. Rodziny Hiszpańskich w Warszawie. Prowadząca śledztwo w tej sprawie Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów poleciła przewidzenie zwłok zmarłego mężczyzny, kierującego pojazdem bmw uczestniczącym w wypadku, do Zakładu Medycyny Sądowej celem przeprowadzenia sekcji- poinformował w środę rano rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna.