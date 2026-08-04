Mokotów Sinice w Jeziorku Czerniakowskim

Kąpielisko przy Jeziorku Czerniakowskim Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

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"W związku z występowaniem sinic strzeżone kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim zostało zamknięte do odwołania" - poinformował we wtorek administrujący kąpieliskiem Ośrodek Sportu i Rekreacji Mokotów.

Ośrodek zaapelował, by przestrzegać zakazu kąpieli. Z badań przeprowadzonych przez warszawski sanepid wynika, że inne badane parametry są dobre. Następne badanie odbędzie się 17 sierpnia.

Jeziorko Czerniakowskie przy ulicy Jeziornej to naturalny zbiornik wodny. W jego południowej części są plaża, kąpielisko i siłownia plenerowa.