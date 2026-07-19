Mokotów Jezdnia będzie zwężona. Remont na Moście Siekierkowskim Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Ścieżka na moście wymaga remontu Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: ZDM Warszawa

Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Ekipa remontowa rok po kroku - zaczynając od strony Pragi, tuż przy zjeździe z Wału Miedzeszyńskiego - za pomocą ciężkiego sprzętu zrywa zużytą i zniszczoną nawierzchnię" - opisał Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich.

Roboty potrwają w tym miejscu do końca wakacji, po czym wykonawca przeniesie się na drugą stronę mostu.

Remont na Moście Siekierkowskim Remont na Moście Siekierkowskim Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa Remont na Moście Siekierkowskim Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa Remont na Moście Siekierkowskim Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa Remont na Moście Siekierkowskim Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa

Jak wyjaśnili drogowcy, prace zostały zaplanowane tak, aby przez cały czas piesi i rowerzyści mogli korzystać z mostu. Dlatego toczą się najpierw po jednej jego stronie, a potem przeniosą się na drugą.

Przy Wale Miedzeszyńskim i przy Wale Zawadowskim stanęły znaki kierujące pieszych i rowerzystów na przejście wzdłuż jezdni w stronę Wawra.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Drogowcy rozpoczynają prace na Moście Siekierkowskim

Zabiorą dwa pasy

Prace powodują utrudnienia dla kierowców. Jadący w kierunku Mokotowa mają do dyspozycji na moście o jeden pas mniej.

Większe utrudnienia czekają ich w przyszłym tygodniu, gdy drogowcy będą pracowali przy dylatacjach mostu. Na jakie zmiany w organizacji ruchu powinni przygotować się kierowcy?

Przez cztery dni, od wtorku do czwartku, czyli od 21 do 24 lipca, jezdnia w kierunku Mokotowa będzie zwężona do jednego pasa na wysokości Wału Zawadowskiego. Od czwartku do kolejnego wtorku, czyli od 23 do 28 lipca, drogowcy wygrodzą lewe pasy obu jezdni na węźle z Wałem Miedzeszyńskim. Jadący od strony Marsa i w kierunku Marsa będą mieli tu po jednym pasie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Duży remont na moście Siekierkowskim. Za 20 milionów złotych

Nowa konstrukcja

Prace są koordynowane przez Zarząd Dróg Miejskich. Rozpoczęły się na początku lipca.

Co zostanie wykonane w ramach remontu? Jak przekazali drogowcy, wymieniona zostanie niemal cała konstrukcja ciągów pieszo-rowerowych, ułożona zostanie również nowa nawierzchnia po obu stronach mostu. Nowe będą także krawężniki i gzymsy. Przy okazji naprawiony zostanie pas dzielący jezdnie na moście.

Będzie remont ciągów pieszo-rowerowych na moście Siekierkowskim Przetarg na remont ciągów pieszo-rowerowych na moście Siekierkowskim Źródło zdjęcia: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej Przetarg na remont ciągów pieszo-rowerowych na moście Siekierkowskim Źródło zdjęcia: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej Przetarg na remont ciągów pieszo-rowerowych na moście Siekierkowskim Źródło zdjęcia: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej

Pracami jest objęte łącznie 1,6 kilometra trasy pieszo-rowerowej, po około 800 metrów z każdej strony - między Wałem Zawadowskim a Wałem Miedzeszyńskim.

Zima opóźniła prace

Most Siekierkowski skończy w tym roku 24 lata. Otwarto go z pompą w 2002 roku. Z łączącej Mokotów i Pragę-Południe przeprawy poza kierowcami korzystają również piesi i rowerzyści.

O ile jednak jezdnia na moście jest w dobrym stanie, nie można było tego samego powiedzieć o ciągach pieszo-rowerowych. Przechodziły tylko doraźne naprawy. Są nierówne i pofałdowane, wyglądają nieestetycznie i są niewygodne dla użytkowników. Zarówno rowerzystów, jak i pieszych.

Opóźnia się remont na Moście Siekierkowskim Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

W marcu ubiegłego roku drogowcy ogłosili przetarg na wymianę nawierzchni po obu stronach mostu oraz na jego wiaduktach od Wału Zawadowskiego do Wału Miedzeszyńskiego. Wygrała firma Strabag, która na wykonanie prac dostała 12 miesięcy. Koszt remontu to 20 milionów złotych.

Początkowo drogowcy zakładali, że do lata nowa nawierzchnia będzie gotowa. Tak się jednak nie stało. Ich plany pokrzyżowała mroźna zima.