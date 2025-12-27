Logo TVN Warszawa
Mokotów

"Jedno wielkie lodowisko". Ślisko na chodnikach, ostrzeżenia przed gołoledzią

Ślisko na chodnikach w Warszawie
Sytuacja pogodowa w Warszawie w sobotę rano
Źródło: TVN24
10 wypadków i 21 rannych to bilans zdarzeń drogowych od piątku. Do takiej liczby zdarzeń przyczyniła się gołoledź, która występowała w Warszawie i powiatach ościennych. W sobotę znów będzie ślisko. Meteorolodzy wydali ostrzeżenie przed marznącym deszczem.

O sytuacji pogodowej w Warszawie mówił w sobotę rano reporter TVN24 Sebastian Napieraj.

- Jest mżawka, nieprzyjemna pogoda i brak słońca - opisywał. Podkreślił, że w wielu miejscach drogowcy sypnęli piachem i solą, ale są takie miejsca, gdzie wciąż jest ślisko. Na przykład chodnik przy skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Czarnomorskiej. - Jest cały czas zmarznięty. Tu jest jedno wielkie lodowisko. Można poruszać się takim ruchem posuwistym - stwierdził.

Nasza kamera uchwyciła też pieszą, która powoli stąpa chodnikiem przy ulicy Sobieskiego. Następnie wybiera trawnik i ścieżkę rowerową, która były nieco bezpieczniejszą opcją.

Ślisko na chodnikach w Warszawie
Ślisko na chodnikach w Warszawie
Źródło: TVN24

Pługosolarki na głównych drogach

Wcześniej drogowcy poinformowali, że 170 pługopiaskarek pracowało na ulicach miasta. Napieraj przyznał, że główne ulice są przejezdne, a nawierzchnia czarna. Problemy zaczynają się jednak, kiedy kierowcy wjeżdżają w boczne uliczki. Tam może być ślisko, choć termometry pokazały rano 1 stopnień Celsjusza.

Z kolei Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewniła, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Wyjechało na nie 1100 pojazdów do posypywania jezdni.

"Sytuacja dużo lepsza niż wczoraj"

Przed godziną 10 Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl uzupełnił: - Nadal są miejsca, w których występuje niewidzialna warstwa lodu, zarówno na drogach, jak i na chodnikach, która powoduje, że jest bardzo ślisko. Mimo dodatniej temperatury, pada mżawka i przy gruncie może dochodzić do przymarzania. Sytuacja jest jednak dużo lepsza niż wczoraj. Natomiast obecna aura powoduje to, że stawiając każdy krok, trzeba być bardzo uważnym zarówno na chodnikach, jak i na drogach.

Pierwszą ofiarą śmiertelną gołoledzi był mężczyzna, który poślizgnął się na warstwie lodu i spadł z balkonu na pierwszym piętrze. 73-latek zginął na miejscu.

Niebezpiecznie było również na drogach. Komenda Stołeczna Policji podała dobowy bilans zdarzeń w garnizonie warszawskim. - Mamy 10 wypadków drogowych bez ofiar śmiertelnych i 21 rannych - podał nam Paweł Chmura z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. Policja przestrzega przed trudnymi warunkami panującymi na drogach.

145 kolizji w Warszawie i okolicach

Później KSP zaktualizowała dane. "145 kolizji, 10 wypadków, w których rannych zostało 21 osób i 12 nietrzeźwych kierowców zatrzymanych przez policyjne patrole to bilans wczorajszej doby na ulicach Warszawy i drogach okołowarszawskich powiatów" - podała stołeczna policja na portalu X.

I ostrzegła przed złymi warunkami: "Jezdnie w wielu miejscach są oblodzone. Kierowcy powinni pamiętać o zwiększonym odstępie od innych pojazdów i unikaniu gwałtownych manewrów. Warto uwzględniać w swoich planach wolniejszy przejazd i więcej czasu na dotarcie do celu. Piesi także powinni mieć na uwadze trudne warunki atmosferyczne. Oblodzenia dotyczą również chodników i miejsc, w których przechodzimy przez jezdnie".

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed powodującymi gołoledź marznącymi opadami deszczu lub mżawki. Ostrzeżenia obejmują część województwa mazowieckiego.

CZYTAJ WIĘCEJ: Alarmy IMGW w większości kraju. Ulice będą śliskie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Opady marznące, oblodzenie, ślisko
IMGW ostrzega przed ślizgawicami. Mapy zagrożeń
METEO
Karambol 9 samochodów
Gołoledź zbiera żniwa, ważna rozmowa z Trumpem, nie żyje Cezary Miżejewski
WARTO WIEDZIEĆ
Silny wiatr
Dziś we znaki da się silny wiatr
METEO

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

