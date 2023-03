Jedna osoba zginęła w pożarze na Mokotowie

Do pożaru doszło przy ulicy Pejzażowej. Strażacy przekazali, że jest jedna ofiara śmiertelna, a ogień pojawił się w drewnianej konstrukcji dachu.

Nie żyje mężczyzna

Obecny na miejscu Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl określił, że to murowany budynek letniskowy z drewnianym dachem. - Nadal trwa jeszcze akcja dogaszania. Dym jeszcze unosi się z dachu, gdzie znajduje się zarzewie ognia. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej - opisał nasz reporter. Dodał, że przyjechało także pogotowie energetyczne oraz policja.

- Jest to w takim miejscu, do którego nie prowadzi droga. Strażacy przecinają dach piłą, żeby móc dotrzeć do tego źródła ognia i ugasić. Trwa jeszcze dogaszanie - podsumował Węgrzynowicz.