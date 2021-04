Nie sprzedali mu wódki, zgarnął batony, ugryzł sprzedawcę. Twierdził, że nazywa się Grzegorz Brzęczyszczykiewicz

Policjanci z Mokotowa zatrzymali 30-latka, który został przyłapany na kradzieży w jednym ze sklepów przy Sikorskiego. Jak przekazali, gryzł i drapał sprzedawcę, zatrzymała go ochrona, wreszcie trafił na komendę. Tam miał mówić, że nazywa się Grzegorz Brzęczyszczykiewicz.

Jak przekazał rzecznik mokotowskiej policji Robert Koniuszy, mężczyzna przyszedł do jednego z osiedlowych sklepów.

- Ledwo stojąc na nogach, z trudem wybełkotał, że chce butelkę wódki. Sprzedawca oświadczył, że nie sprzeda mu, gdyż jest nietrzeźwy. Nie spodobało mu się to. Zażądał więc sprzedaży paczki papierosów. Nie miał jednak czym zapłacić, ponieważ twierdził, że rozładował mu się telefon - opisywał policjant.- Po dwóch nieudanych próbach zakupowych zgarnął garścią pudełka, stojące na ladzie 10 batonów i wybiegł ze sklepu. Sprzedawca, chcąc uniemożliwić mu kradzież, wybiegł za nim. Złapał go za bluzę, ale mężczyzna wyrwał się i zaczął się szarpać. Chcąc utrzymać się w poosiadaniu skradzionych produktów, gryzł go i drapał po twarzy. Po czym oboje się wywrócili - zrelacjonował Koniuszy.