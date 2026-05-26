Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Mokotów

"Nie było jak ich ominąć". Dziki "uwięziły" dzieci w świetlicy

|
Dziki
Dziki na terenie świetlicy na Mokotowie
Źródło wideo: Daria/Kontakt24 
Źródło zdj. gł.: Daria/Kontakt24
Wieczorne zajęcia baletowe na Mokotowie zakończyły się interwencją służb. Stado dzików zablokowało jedyne wyjście z osiedlowej świetlicy, w której było pięcioro dzieci i ich opiekunowie. Zwierzęta przegonili pracownicy Lasów Miejskich.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o dzikach, które w poniedziałek wieczorem "uwięziły" w budynku świetlicy osiedlowej grupę dzieci oraz ich opiekunów. 

Jak poinformowała czytelniczka, do sytuacji doszło przy ulicy Barcelońskiej na warszawskim Mokotowie. Na teren przy Ośrodku Kultury Aktywne Stegny dostała się duża grupa dzików. W tym samym czasie w budynku odbywały się wieczorne zajęcia dla dzieci. Na miejsce wezwano policję.

Nie mogli wyjść przez dziki

Redakcja Kontaktu24 skontaktowała się z panią Darią, która była świadkiem tego zdarzenia. 

- Wychodziłam z domu około godziny 18.40 i już wtedy te dziki krążyły po osiedlu. Po godzinie 19 zostały przegonione przez grupę nastolatków na teren budynku osiedlowej świetlicy, który należy do administracji. Często są tam organizowane różne aktywności dla dzieci i seniorów. Podejrzewam, że nie wiedzieli, że w świetlicy przebywają jeszcze jakieś osoby. A przebywały, odbywały się jeszcze zajęcia z baletu - powiedziała pani Daria i sprecyzowała, że była to piątka dzieci w wieku od 8 do 12 lat, opiekunka i jeszcze dwóch dorosłych.

Kobieta przekazała, że na terenie świetlicy znalazły się cztery dorosłe dziki i dwanaście młodych. - Osoby uwięzione w świetlicy nie miały możliwości opuszczenia budynku, bo świetlica nie ma drugiego wyjścia, brakuje wyjścia ewakuacyjnego. Została wezwana policja, a wraz z nią pojawili się aktywiści. Było bardzo głośno i nieprzyjemnie. Trafiliśmy na fantastycznych policjantów, którzy od razu podkreślili, że nie pozwolą na odstrzał zwierząt, jednak aktywiści robili swoje i atakowali policję. Na miejscu było 10 policjantów i przedstawiciele Lasów Miejskich - mówiła. 

Policja zapewniała bezpieczeństwo

O szczegóły zapytaliśmy policję. - Funkcjonariusze zabezpieczyli teren. Ich zadaniem było zapewnienie porządku i bezpieczeństwa. Podczas działań nikomu nic się nie stało. W sprawie dzików działania prowadziły Lasy Miejskie - poinformowała asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Dziki zostały przepędzone

Lasy Miejskie potwierdziły, że w poniedziałek wieczorem ich pracownicy interweniowali w rejonie ulicy Barcelońskiej, gdzie kręciła się spora grupa dzików, licząca około 20 osobników. W odpowiedzi na pytania naszej redakcji pracownicy miejskiej jednostki przekazali, że wewnątrz osiedlowego budynku była grupa osób, która nie mogła go opuścić przez obecne w pobliżu zwierzęta. - Te osoby, będąc w środku, nie mogły wyjść inaczej, niż przechodząc przy dzikach - one były bezpośrednio przy wyjściu, w przestrzeni ogrodowej, pomiędzy drzwiami do ośrodka a furtką. Nie było jak ich ominąć - opisał Łukasz Karabowicz z Lasów Miejskich.

- Do zadań Lasów Miejskich należało zabezpieczenie terenu w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom, przebywającym w okolicy i na terenie ośrodka - przekazał Karabowicz.

- Przez cały czas monitorowaliśmy sytuację. W bezpieczny sposób dla mieszkańców dziki zostały przepędzone z terenu - dodał. Po przepędzeniu zwierząt, osoby będące w budynku bezpiecznie go opuściły.

- Wszystko odbyło się bez większych incydentów. Wszystko przebiegło spokojnie - zapewnił Karabowicz.

Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: asz, mg
ZOBACZ TAKŻE:
42 min
pc
Niezwykłe odkrycia polskich archeologów
TVN24
51 min
pc
Choroba Fabry'ego. "Gdy pacjent trafi na nieodpowiedniego lekarza, gdzie jest odsyłany? Do psychiatry"
TVN24
53 min
MOO_169_alt
Blechacz: Chopinowi trudno byłoby wygrać Konkurs Chopinowski w naszych czasach
Monika Olejnik
Udostępnij:
Tagi:
Dzikizwierzęta w mieściePolicja
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Warszawa, Tomasz Sakiewicz w prokuraturze
Wtargnięcie do siedziby PK. Żurek powołał zespół, Korneluk wysłał pismo
Maciej Duda
Konkret_nie ruszać Automat kaucyjny do zwrotu butelek
"Fiskus idzie po butelki". Ministerstwo wyjaśnia
Zuzanna Karczewska
Korea Starbucks Protest
Klienci tłuką kubki, podpalają logo firmy. Miliarder próbuje ratować sytuację
TVN24
Małgorzata Manowska i Zbigniew Kapiński
"Zbyszku, mam dla ciebie trzy rady". Manowska odchodzi
TVN24
Jitra, Malezja osoba w szkole Jitra Kebangsaan, u której stwierdzono pozytywny wynik testu na COVID-19
Pacjenci uciekli ze szpitala, jeden jest zakażony ebolą
TVN24
Siniak na prawej dłoni Trumpa
Trump przejdzie badania. Zwracają uwagę na jego ręce i "nieobliczalne zachowanie"
TVN24
Donald Tusk
Stopnie zagrożenia na terenie całego kraju. Jest decyzja premiera
BIZNES
Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym bez zapór w Garbatce
Tragedia na przejeździe kolejowym. Mieszkańcy od lat walczyli o szlaban
TVN24
PLAC
Skandal w Paryżu. "Fala zatrzymań" pracowników żłobków, przedszkoli i szkół
TVN24
Doktor Sławosz Uznański przygotowuje się do lotu kosmicznego
Szłapka pytany o "próbę cenzury" Uznańskiego-Wiśniewskiego
TVN24
Deszcz, popada deszcz
Walka niżów z wyżami. Prognoza pogody do końca tygodnia
METEO
Policja prowadzi poszukiwania zaginionej 15-letniej Weroniki
Zaginęła 15-letnia Weronika. Ślad urywa się w Kielcach
Śródmieście
Serbia. Krowa w gospodarstwie w pobliżu Belgradu
Pokazali krowom filmy i zdjęcia. Oto co odkryli
TVN24
LAURA-2
Polka "zatrzymana", "nie ma z nią kontaktu". MSZ zabiera głos
TVN24
Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę w Straszynie
Otworzył drzwi auta i zaatakował kobietę. Mężczyzna z nagrania zgłosił się na policję
TVN24
Moment kradzieży klimatyzatora
Zagadka znikających klimatyzatorów rozwiązana
Okolice
Klatka kluczowa-456760
Tragedia w Belgii. Zderzenie pociągu i autobusu szkolnego, są ofiary
TVN24
Czy mamy wiedzą wszystko?
Nasze mamy "lepsze niż CIA i FBI". Reporter udowodnił, że wiedzą wszystko
TVN24
Kijów, Ukraina
Rosja grozi odwetem. USA i Polska reagują
TVN24
Karol Nawrocki
"Akcja, która miała wywołać chaos". Kto może stać za fałszywymi zgłoszeniami?
Kropka nad i
Aleksander Miszalski
KO zmieni strategię? "Udałoby się obronić prezydenta"
TVN24
System Patriot
"Mamy wstępną zgodę USA, by produkować rakiety do systemów Patriot"
TVN24
Zbigniew Kapiński
"Sam powiedział, że jest doskonałym przykładem neosędziego"
TVN24
Wybita szyba w autobusie
Nie chciał wyjść z autobusu, wybił szybę. Okazało się, że był poszukiwany
Mokotów
fabryka maszyny produkcja samochody
Zwolnienia w motoryzacji. Co trzecia firma w Polsce planuje redukcje
BIZNES
Ferrari Luce
Ferrari zaprezentowało elektryczne auto. Luce ma przyciągnąć nowych klientów
BIZNES
Przemysław Czarnek
"Słyszałam, że to bardzo poważna kandydatura. To by było w stylu PiS-u"
TVN24
Wypadek w Wilkowie Polskim
Jechał za szybko, nie opanował auta. Zginął, a trzymiesięczne dziecko w szpitalu
TVN24
STP Kabaty
W nocy weszli na teren metra, chcieli pomalować wagony. Interweniowała ochrona i policja
Ursynów
Samolot EasyJet
Pasażer powiadomił załogę. Samolot zmienił kurs
TVN24
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki