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Mokotów

Furia kierowcy. Bił i kopał starszych ludzi. Nowe nagranie

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Furia kierowcy na skrzyżowaniu
Bójka kierowców na skrzyżowaniu w Warszawie
Źródło wideo: Kontakt24
Źródło zdj. gł.: Internauta/Kontakt24
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Kierowca Porsche zaatakował starsze małżeństwo na skrzyżowaniu w Warszawie. Bił i kopał kobietę, wdał się z szamotaninę z dwoma mężczyznami, którzy próbowali go zatrzymać. Na Kontakt24 dostaliśmy dwa nagrania pokazujące przebieg zdarzenia. Agresora szuka policja.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Informacje o zdarzeniu otrzymaliśmy w czwartek na Kontakt24. Czytelnik przesłał nam nagranie pokazujące atak jednego z kierowców na starszych ludzi.

Na nagraniu widać stojące tuż przed skrzyżowaniem samochody. W pewnym momencie z Porsche wychodzi kierujący i podbiega do drzwi auta znajdującego się przed nim na pasie obok. Mężczyzna nerwowo otwiera drzwi po stronie pasażera, uderza kobietę.

Po chwili starsze małżeństwo wysiada z pojazdu. Kierujący Porsche nadal jest agresywny - uderza kobietę otwartą dłonią w głowę. Dochodzi do szamotaniny, potem do bójki, w którą włącza się kolejny mężczyzna. Trzy osoby próbują nie dopuścić, by agresor wsiadł do auta. Po kilku minutach udaje mu się. Aby domknąć drzwi, kopie kobietę, która stara mu się tu uniemożliwić.

Odjeżdżając kierowca Porsche niemal rozjechał mężczyznę, który próbuje zatrzymać auto.

"Był agresywny, kierował groźby"

Świadek zdarzenia opisał nam napaść kierowcy Porsche na ludzi z pojazdu obok. - Bardzo ich bił. Nawet kobieta była wiele razy uderzona. Zrozumiałem, że to nie przelewki i postanowiłem pomóc - przekazał. - Gdy podszedłem blisko napastnika, słyszałem, że cała sytuacja zaczęła się od chęci zmiany pasa przez tego kierowcę. Najwidoczniej przeszkadzał mu samochód poszkodowanych. Napastnik był bardzo agresywny, kierował groźby w stronę pasażerów. W trakcie całego zdarzenia otworzył drzwi swojego samochodu. Wtedy zobaczyłem kaburę z pistoletem i nóż. Na szczęście ostatecznie ich nie użył. Próbowałem zatrzymać mężczyznę przed odjechaniem z miejsca przed przyjazdem policji, ale nie udało się. Potrącił mnie autem i uciekł. Gdybym nie odskoczył, to raczej by mnie przejechał - relacjonował czytelnik.

Dodał, że na miejsce zdarzenia ostatecznie przyjechała policja i pogotowie ratunkowe. Nasz rozmówca twierdzi, że napastnik mówił płynną polszczyzną.

Kopnął kobietę z rozbiegu. Drugie nagranie

W piątek otrzymaliśmy jeszcze jedno nagranie z tego zdarzenia. Sytuacja została zarejestrowana przez kierowcę, który stał za samochodem zaatakowanej pary, równolegle do samochodu napastnika. Film przesłany na Kontakt24 trwa ponad pięć minut.

Zaczyna się od tego, że napastnik podbiega i kopie kobietę stojącą przy samochodzie. Poszkodowana upada. Potem jego agresja przenosi się na mężczyznę. W bójce i szamotaninie uczestniczy jeszcze trzeci mężczyzna, który próbuje pomóc zaatakowanej parze. Cały czas padają wyzwiska i groźby.

Po kilku minutach szarpaniny agresor wsiada do samochodu i odjeżdża.

Atak kierowcy na skrzyżowaniu, Warszawa
Źródło: Kontakt24 / Internauta

Policja szuka kierującego

O sprawę zapytaliśmy Komendę Stołeczną Policji, która potwierdziła, że zdarzenie miało miejsce w czwartek o godzinie 10.40 na skrzyżowaniu ulicy Czerniakowskiej z Aleją Witosa na Mokotowie.

- Podróżujące Toyotą małżeństwo zauważyło Porsche wykonujące niebezpieczne manewry i jadące "od lewej do prawej". Kierowca Toyoty chciał zwrócić uwagę mężczyźnie, wtedy ten wysiadł z pojazdu i kilkukrotnie uderzył starszą kobietę - opisał podkomisarz Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji. - Kobieta została opatrzona przez zespół ratownictwa medycznego - dodał.

Policja potwierdza, że kierujący Porsche po zdarzeniu uciekł z miejsca zdarzenia. Nie został jeszcze zatrzymany.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaAgresja na drodze
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