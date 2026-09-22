Mokotów Decyzja wojewody w sprawie nowej siedziby Frontexu Oprac. Katarzyna Kędra |

Frontex ma mieć siedzibę w tym rejonie Źródło wideo: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Kompleks obiektów o powierzchni blisko 70 tysięcy metrów powstanie przy Racławickiej 136, pomieści ponad dwa tysiące pracowników.

Projekt obejmuje między innymi budowę kompleksu, garażu podziemnego, dróg wewnętrznych i zagospodarowanie terenu wokół siedziby. Za zaprojektowanie i budowę odpowiada konsorcjum firm z grupy Eiffage.

"Ważny krok"

"Pozwolenie na budowę siedziby Frontexu w Polsce, w stolicy, to ważny krok na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa mieszkańców. Jesteśmy zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, dlatego budowa nowej siedziby tej kluczowej z perspektywy obecnych wyzwań unijnej agencji właśnie na terenie województwa mazowieckiego ma wymiar symboliczny" - zaznaczył cytowany w komunikacie wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

Frontex jest związany z Warszawą i województwem mazowieckim od ponad dwóch dekad. To tutaj w 2005 roku agencja rozpoczęła działalność i stąd wspiera państwa członkowskie w zarządzaniu zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej.

O pomyśle powstania siedziby Frontexu w tej lokalizacji informowaliśmy jeszcze w 2017 roku. Istniały wówczas obawy o przyszłość zabytkowego stadionu Gwardii Warszawa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uspokajało wówczas, że teren wydzielony dla agencji Frontex nie wchodzi w obręb stadionu. Jak podawano, proces inwestycyjny będzie prowadzony przez Frontex.