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Mokotów

Decyzja wojewody w sprawie nowej siedziby Fronteksu

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Frontex będzie mieć nową siedzibę w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Frontex ma mieć siedzibę w tym rejonie
Źródło wideo: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Pomieści ponad dwa tysiące pracowników i będzie zlokalizowany na Mokotowie. Wojewoda mazowiecki wydał pozwolenie na budowę kompleksu administracyjno-biurowego z zapleczem treningowym, który będzie główną siedzibą Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex.

Kompleks obiektów o powierzchni blisko 70 tysięcy metrów powstanie przy Racławickiej 136, pomieści ponad dwa tysiące pracowników.

Projekt obejmuje między innymi budowę kompleksu, garażu podziemnego, dróg wewnętrznych i zagospodarowanie terenu wokół siedziby. Za zaprojektowanie i budowę odpowiada konsorcjum firm z grupy Eiffage.

"Ważny krok"

"Pozwolenie na budowę siedziby Frontexu w Polsce, w stolicy, to ważny krok na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa mieszkańców. Jesteśmy zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, dlatego budowa nowej siedziby tej kluczowej z perspektywy obecnych wyzwań unijnej agencji właśnie na terenie województwa mazowieckiego ma wymiar symboliczny" - zaznaczył cytowany w komunikacie wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

Frontex jest związany z Warszawą i województwem mazowieckim od ponad dwóch dekad. To tutaj w 2005 roku agencja rozpoczęła działalność i stąd wspiera państwa członkowskie w zarządzaniu zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej. 

O pomyśle powstania siedziby Frontexu w tej lokalizacji informowaliśmy jeszcze w 2017 roku. Istniały wówczas obawy o przyszłość zabytkowego stadionu Gwardii Warszawa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uspokajało wówczas, że teren wydzielony dla agencji Frontex nie wchodzi w obręb stadionu. Jak podawano, proces inwestycyjny będzie prowadzony przez Frontex.

Źródło: PAP
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Tagi:
Inwestycje w WarszawieFrontex
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