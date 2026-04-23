Mokotów Zamkną ulicę na Mokotowie. Na jeden weekend

Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Jak zapowiedzieli stołeczni drogowcy, prace na ulicy Idzikowskiego na Mokotowie potrwają dokładnie 54 godziny - wystartują w piątek o godzinie 22 i potrwają do poniedziałku do godziny 4.

Zmiany w ruchu, objazdy

W związku z zaplanowanymi pracami kierowcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami na Mokotowie. Na czas remontu zamknięta zostanie ulica Idzikowskiego na fragmencie od Alei Witosa do ulicy Powsińskiej. Kierowcy pojadą objazdem, który będzie poprowadzony Aleją Witosa i Czerniakowską lub Powsińską i św. Bonifacego. Do ulicy Powsińskiej będzie możliwy też dojazd ulicą Limanowskiego.

"Na skrzyżowaniu z Wisłostradą wygrodzimy także jeden pas jezdni w stronę Wilanowa" - powiadomił Zarząd Dróg Miejskich.

Zamknięta będzie ulica Idzikowskiego od Alei Witosa do Powsińskiej Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

Zamknięte zostaną przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez Idzikowskiego przy Czerniakowskiej, po stronie Bernardyńskiej Wody.

Mogą odholować auto

Ponadto na remontowanym fragmencie Idzikowskiego nie będzie można parkować. ZDM ostrzegł, że pozostawione w tym miejscu pojazdy, zostaną odholowane.