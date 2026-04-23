Zamkną ulicę na Mokotowie. Na jeden weekend
Jak zapowiedzieli stołeczni drogowcy, prace na ulicy Idzikowskiego na Mokotowie potrwają dokładnie 54 godziny - wystartują w piątek o godzinie 22 i potrwają do poniedziałku do godziny 4.
Zmiany w ruchu, objazdy
W związku z zaplanowanymi pracami kierowcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami na Mokotowie. Na czas remontu zamknięta zostanie ulica Idzikowskiego na fragmencie od Alei Witosa do ulicy Powsińskiej. Kierowcy pojadą objazdem, który będzie poprowadzony Aleją Witosa i Czerniakowską lub Powsińską i św. Bonifacego. Do ulicy Powsińskiej będzie możliwy też dojazd ulicą Limanowskiego.
"Na skrzyżowaniu z Wisłostradą wygrodzimy także jeden pas jezdni w stronę Wilanowa" - powiadomił Zarząd Dróg Miejskich.
Zamknięte zostaną przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez Idzikowskiego przy Czerniakowskiej, po stronie Bernardyńskiej Wody.
Mogą odholować auto
Ponadto na remontowanym fragmencie Idzikowskiego nie będzie można parkować. ZDM ostrzegł, że pozostawione w tym miejscu pojazdy, zostaną odholowane.
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Zarząd Dróg Miejskich