Szpiegowo już "przejęte": w nocy pojawiły się flagi Ukrainy i Polski

Informację o namalowanych flagach otrzymaliśmy na Kontakt 24. Pojawiły się na szczycie budynku przy Sobieskiego 100. We wtorek wieczorem w tym rejonie, po innym budynkiem zajmowanym do dziś przez rosyjskich dyplomatów, zakończyła się demonstracja solidarności z walczącą Ukrainą. Wcześniej ratusz zapowiedział, że dawne radzieckie osiedle ma być schronieniem dla uchodźców z Ukrainy .

W środę rano na miejscu był Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. Jak zauważył, budynek z lat 70. jest mocno zniszczony. Choć jest w nim około 100 lokali, to nie nadają się one do zamieszkania bez generalnego remontu.