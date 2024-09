Na cztery saksofony albo fortepian solo. Muzyka Krzysztofa Komedy żyje

Komeda na cztery saksofony

Pierwszego dnia festiwalu wystąpi saksofonista i kompozytor Wojciech Staroniewicz, muzyk związany ze sceną trójmiejską. Przedstawi on wraz ze swoim sekstetem projekt A'FreAk-KomEdA. Obejmuje on utwory Staroniewicza oraz Krzysztofa Komedy, takie jak: "Kattorna", "Moja Ballada" znana z filmu "Do widzenia do jutra" Janusza Morgensterna czy "Crazy Girl" i "Cherry" z "Noża w wodzie" Romana Polańskiego.