Mokotów

Dwaj urzędnicy skarbówki odpowiedzą za przyjmowanie łapówek

Dwaj funkcjonariusze Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów zostali oskarżeni o przyjmowanie łapówek (zdjęcie ilustracyjne)
Dwaj funkcjonariusze Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów zostali oskarżeni o przyjmowanie łapówek (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Shutterstock
Prokuratura poinformowała o akcie oskarżenia wobec dwóch pracowników Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów. Śledczy zarzucają im przyjmowanie łapówek w zamian za przekazywanie informacji o planowanych kontrolach. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie oskarżyła w tej sprawie również dwóch przedsiębiorców podejrzanych o wręczanie tych łapówek.

- Akt oskarżenia przeciwko tym czterem mężczyznom został skierowany do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - poinformowała w środę rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie prokurator Dorota Sokołowska-Mach.

Ich wątki zostały wyłączone do odrębnego postępowania z większego śledztwa prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie dotyczącego działania zorganizowanej grupy przestępczej, która wystawiała i sprzedawała nierzetelne faktury VAT różnym firmom, aby mogły one obniżyć kwoty podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych.

Po 500 złotych miesięcznie

Dwaj funkcjonariusze Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów zostali oskarżeni o przyjmowanie łapówek po 500 złotych miesięcznie w zamian za przekazywanie nieuprawnionej osobie informacji na temat planowanych kontrolach skarbowych w spółkach.

Jednym z oskarżonych funkcjonariuszy publicznych jest kontroler skarbowy zatrudniony w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Mokotów, któremu prokuratura postawiła łącznie 27 zarzutów.

- W latach 2016-2020 Paweł S. wielokrotnie przekroczył swoje uprawnienia poprzez to, że nie mając do tego legitymacji, w związku z wykonywanymi przez siebie czynnościami służbowymi przetwarzał dane ustalonych osób i podmiotów gospodarczych i przekazywał je osobie nieuprawnionej - podała prokurator.

Ponadto w myśl aktu oskarżenia, działając wspólnie i w porozumieniu z innym pracownikiem tego urzędu skarbowego - poborcą skarbowym Andrzejem M. - przyjęli korzyść majątkową w łącznej wysokości co najmniej po cztery tysiące złotych w zamian za powiadomienie o planowanych kontrolach skarbowych w różnych spółkach. Pieniądze te przyjmowali w miesięcznych ratach po 500 złotych, od września 2019 roku do czerwca 2020 roku.

Obaj odpowiedzą także za podjęcie działań, które miały zapobiec ustaleniu przez urząd skarbowy, że te firmy wystawiają nierzetelne faktury VAT.

Nie przyznali się

Razem z nimi prokuratura oskarżyła przedsiębiorcę Piotra S., któremu zarzuciła, że 26 razy nakłonił funkcjonariusza publicznego Pawła S. do przekroczenia uprawnień i do przekazywania osobie nieuprawnionej danych różnych podmiotów. Drugi przedsiębiorca Rafał R. odpowie za jednokrotne nakłonienie Pawła S. do tego przestępstwa.

Za zarzucane przestępstwa przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, nielegalnego przetwarzania danych osobowych oraz przyjmowania korzyści majątkowej przez osoby pełniące funkcje publiczne grozi kara pozbawienia wolności do ośmiu lat.

Oskarżeni to obywatele polscy w wieku od 43 do 67 lat, mieszkańcy woj. mazowieckiego.

Nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Prokurator Sokołowska-Mach dodała, że materiał dowodowy został zgromadzony w wyniku działań Mazowieckiego Wydziału Terenowego Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.




